全民打完兩劑疫苗，幾乎已成為全世界各先進國家重啟經濟、恢復人民正常生活的共識。光憑中央疫情指揮中心指揮官陳時中說出了全民打兩劑疫苗「幾乎是不可能的任務」這點，陳時中就不適任指揮官這個職位。

上百年來未曾見過的新冠病毒肆虐全球，迄今已累計2億2千多萬人染疫，461萬多人因染疫死亡，至於各國封禁社會及經濟活動所造成的損失更難以估算。去年底，對抗新冠病毒的疫苗出現後，全世界各國都把民生經濟活動快速回復正常的希望放在疫苗接種的普及率上。目前美、英、丹麥等歐美國家都把疫苗人口覆蓋率達70%當成解封的萬能丹。

歐美國家的防疫概念一是，新冠病毒最能威脅人類的是引發重症，最可怕的是會因感染者大量住院而壓垮醫療體系。二是打完兩劑疫苗的人即便被刁鑽的變種病毒突破而感染，也大約只出現輕症，形成新冠病毒流感化。三是各國為了防止病毒散播，必須封鎖邊境、禁止人民旅行、管制民生經濟活動，讓很多人生活無以為繼，企業大量倒閉。

另一個概念則是，新冠病毒不斷變異，很難完全清零，地球村的人民必須透過醫藥科學、疫苗的普遍接種，讓新冠疫情流感化，與這個病毒共存。

因此，獲得足夠全民接?的疫苗量，快速讓全民接種疫苗，已是各國的共識。美國總統拜登9日剛簽署兩項行政命令，一是強制全美國聯邦政府機構的工作人員、承包聯邦工程的人員及公司雇員、國防部轄下的軍人及雇員等，必須接種完兩劑疫苗，相關人數可能高達1億人；二是要求員工人數達100人以上的大型企業必須強制員工接種疫苗，或每周定期檢測。

美國是個高度保障人民自由權利的國度，拜登明知他的行政命令一發出，一定有不少人在各地法院提出挑戰，但他仍堅持，主要的考量是，人民必須接種疫苗是攸關重大社會公益的義務及責任。

一向親美的民進黨政府應該聽聽拜登講的話：「我們對那些少數拒不接種疫苗的人已經忍耐許久，他們已經讓美國付出代價，現在，我們的耐心已經被磨光了」。反觀陳時中，一講到接種疫苗，他幾乎都是「反美」的。陳時中到目前為止多次強調，打疫苗都是自願，不會強迫。他說：「有一部分人絕不打疫苗，指揮中心也不會強迫接種」，最近還說了：「要達成全民打2劑，幾乎是不可能的任務」。

陳時中這樣的說法，顯然沒有從今年爆發的這幾波疫情得到教訓，他更沒有理解到，疫苗接種普及率在解禁重啟民生經濟活動上所占的地位有多重要。陳時中絕對不能因為自己採購國際疫苗失策，無法滿足人民接種疫苗的需求，就從這個「疫苗不足」的思維，形成「全民打兩劑疫苗，幾乎是不可能任務」的錯誤認識。

有責任心的指揮官，應該要反過來努力，學阿湯哥在《不可能的任務》電影中，透過極度努力，把「不可能的任務」，變成「已經完成的任務」，極力爭取購足台灣全民都能打上兩劑，甚至3劑的疫苗，快速完成全民兩劑疫苗的7成普及率，解除警戒，重啟民生經濟活動。

陳時中若無法完成這個「不可能的任務」，就請下台，讓有能力的人來做！