20年前的9月11日，兩架客機撞上紐約雙子星大樓，在熊熊烈焰與滾滾濃煙中，有人忍受不了高溫而由高樓墜下，恐怖的畫面至今仍讓美國人餘悸猶存。當時美國人驚訝地自問：「美國如此強大，打贏了對抗蘇聯的冷戰，為什麼在象徵美國繁榮的中心點竟會發生攻擊事件？」、「美國做了什麼，他們竟然如此憎恨我們，不惜生命也要同歸於盡？」、「敵人是誰？我們要怎麼報仇？我們要怎麼保護我們的安全？」這些疑問，深深地刻在一個世代人的腦海中。

創造中國的戰略機遇

心理學有一種「錨定效應」理論，指人類會因重大事件衝擊而影響認知，因而造成錯誤的判斷。政治上一樣會出現「錨定效應」，一些重大事件影響人們對世界的認知，即使菁英階層也不能倖免。

美國外交政策基本上可以分為兩種典範：一個是「介入典範」，另一個是「不介入典範」。由於上世紀珍珠港事件與越戰兩次重大事件，對當代人的世界觀產生重大改變，因而前者可以稱為「珍珠港典範」，後者則為「越戰典範」。

所謂「珍珠港典範」認為國家利益和安全威脅主要來自外部，因而必須積極介入國際事務。「越戰典範」則認為美國內部事務優先於國際事務，為了避免國力的消耗，美國要避免捲入戰爭，不要承擔過多的國際責任。美國的外交政策基本上就像鐘擺一樣，從這一個極端擺向另一個極端。而這種擺盪的動力來源之一就是決策菁英或意見領袖的「錨定效應」，也就是重大事件對他們認知的影響。

911事件刺激出「珍珠港典範」，挾著冷戰勝利的餘威，把自由干涉主義發揮到極致，也讓美國自由主義的霸權達到頂峰。但是正當美國進行反恐戰爭時，也給中國大陸帶來20年的戰略機遇。這20多年來，美國不是沒有想過壓制中國。早在上世紀末就出現所謂「中國威脅論」，認為中美難免一戰，美國也不是沒有準備，但是911事件打亂美國的布局，反恐戰爭讓美國陷入泥沼，動彈不得。

2001年大陸的GDP僅1.3兆美元，排名世界第6，美國是10.6兆美元，是中國的8倍。同一年，大陸加入世貿組織，正式進入全球化大流。2020年，大陸GDP來到14.7兆美元，而美國則是20.9兆，大陸GDP已達到美國的70%，而且差距逐漸拉近，許多經濟學家預測未來10年內將可超越美國。而美國財政赤字從2001年的盈餘到2020年高達3.13兆美元，政府債務也來到28.5兆美元。20年過去，大陸國力快速崛起，美國想要以軍事實力壓制中國已不符現實。

越戰典範下 台美斷交

美國從阿富汗撤軍，代表世界歷史，也是美國歷史的轉折點。美國面對阿富汗的失敗與大陸崛起的壓力，將從「珍珠港典範」轉移到「越戰典範」。這種典範的轉移不是一蹴可幾的，為了避免盟邦的疑慮和顧及自身威信，在政策的宣示上還會出現一些自相矛盾的現象，但是從總體上還是可以見到方向的轉變。而且這個轉向不是從拜登開始，早在歐巴馬時代就出現戰略的收縮了。美國國內對於美國在海外的支出與負擔越來越不滿意，特別是一般民眾認為美國的對外干預只是滿足少數菁英的虛榮與私利。於是有川普的「美國優先」和拜登的「服務中產階級的外交政策」。

美國有越來越多的有識之士指出，美國的問題來自於內部而非對手。學者福山日前投書《經濟學人》指出，美國從阿富汗撤軍所反映出的真相是，美國時代的終結提早到來了。導致美國虛弱和衰落的長期因素更多是來自於國內而非國外。美國想維持其地位，取決於其解決內部問題的能力，而不是外交政策。

美國70年代轉向「越戰典範」，專心對付蘇聯，台灣經歷了斷交與撤軍的衝擊；美國這次轉向的目標雖然是中國，但務實與妥協的精神不會變，戰略收縮與孤立主義的方向也一致，已有美國媒體提醒台灣，留意阿富汗的教訓。美國撤軍後，國務卿致電大陸外長王毅、氣候特使凱瑞訪問天津、拜登和習近平通電話，都顯示後911時代大國合作的需要。20年前紐約的911事件已經離我們很遠，但是後911時代正在開啟，正在深刻地改變我們的命運。