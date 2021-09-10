疫苗不足，防疫荒腔走板，成為民進黨執政要害，扮演採購疫苗救世主的鴻海創辦人郭台銘，趁勢頻頻放話搏聲量，9日更高調接任「兩岸企業家峰會」台灣方面副理事長，再爆黑馬。

兩岸企業家峰會台灣方面創會理事長蕭萬長屆滿卸任，新任理事長是前行政院長劉兆玄，他一接任就指定郭台銘為副理事長。據媒體報導，與會人士都很驚訝，此事顯然並未經過內部溝通，明顯是為郭台銘「量身打造」，稱之為「黑箱作業」並不為過。

自成立以來，兩岸企業家峰會都只有一位副理事長，此屆陳瑞隆由秘書長升任副理事長之後，將與郭台銘一同擔任副理事長，形成兩席副理事長的特殊現象，看來郭台銘真的有本領，能讓他人為他「量身打造」職務與身分！

2020總統大選時，郭台銘有意角逐大位，國民黨為他「量身打造」榮譽狀，據以恢復黨籍，讓他取得參加2020黨內總統候選人初選的機會。不料初選輸給韓國瑜，他遂退出國民黨，並公開支持親民黨和民眾黨，讓原本選情吃緊的蔡英文輕鬆連任，還把國民黨打得潰不成軍。

劉兆玄此次打破慣例，逕自推舉郭台銘擔任副理事長，這個肩負推動兩岸經貿交流與合作重責大任的企業家平台，竟淪為少數政商權貴私相授受的場合，未來能否促進兩岸健康的、良性的經貿關係，值得商榷。