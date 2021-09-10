9月是兩岸學子的開學日，對岸迎來一個十分特別的新景象。中國大陸國家新聞出版署8月30日下令限制未成年人網遊，規定網遊供應商只能在每周五至周日及法定假日晚間8時至9時，向未成年人提供1小時服務。這徹底改變幾十年來學生的學習樣貌，遊戲業股價重挫，家長則鼓掌叫好。

警惕危害 合理規範

網遊限時令起到什麼作用呢？首先是未成年人只有不上學的日子，可以從晚間8時開始上網玩遊戲1個小時，這對導正學生學習教育的影響是顯而易見的；其次，對於家長而言，不必為了反對孩子耽溺網路遊戲而鬧家庭糾紛，也不必煩惱網遊支付的負擔；但對網遊供應商而言，少了一大群忠誠的玩家，商機自然損失慘重。

開學日後首個周末，因大量青少年玩家搶入伺服器，騰訊當紅的遊戲「王者榮耀」因爆量不堪負荷而大當機，網友哀鴻遍野、罵聲連連，事件登上微博熱搜排名第一。「王者榮耀」常居全球手遊暢銷榜冠軍寶座，是騰訊眾多遊戲中的金雞母。據今年3月的統計數據，該遊戲在全球App Store和Google Play吸金2.57億美元，年增63%，來自大陸App Store的收入占了96.3%。

在習近平新時代中國特色社會主義治下，明星產業經濟發展與孩子正常接受教育二者孰輕孰重，答案很清楚。7月23日中共中央辦公廳及國務院辦公廳印發《關於進一步實踐義務教育階段學業負擔責任和校外培訓負擔責任的意見》，條列30點規範，其中第8點提到「引導學生合理使用電子產品，控制使用時長，保護視力健康，防止網絡沉迷」。接著國家新聞出版署出台「網遊限時禁制令」，在1周之內，網遊產業就有了天翻地覆的變化。

出版署發布監管令後，《經濟參考報》刊登題為〈「精神鴉片」竟長成數千億產業〉的文章，直指網路遊戲對未成年人的健康成長造成不可低估的影響，這一新型「毒品」突飛猛進、發展壯大成一個巨大的產業；並援引業內人士提醒稱，應警惕網路遊戲的危害，及早合理規範。

官媒下手極重，不過，當天中午此文即被刪除，傍晚重新刊發，標題改為〈網絡遊戲長成數千億產業〉，未再提及「精神鴉片」、「電子毒品」等詞，或許傳達官方並不想封殺一個明星產業對經濟的貢獻。

導入教育學習正軌

海外輿論多將中共中央整頓教育培訓業、網遊業視同政治整肅看待，事實上兩者有本質的差異。培訓業者近年來野蠻生長，涉及違規違法干擾義務教育的爭議，打擊力道自然凶猛。網遊業者合法運營，官方針對特定年齡層限時而非全面禁止；早在2017年底，中宣部等8部委即聯合印發《關於嚴格規範網路遊戲市場管理的意見》，次年新聞出版廣電總局凍結新遊戲上市審批，8部委又聯合刊發《綜合防控兒童青少年近視實施方案》，規定使用非學習目的電子產品時間，每天不得超過1小時。以此脈絡而論，「網遊限時禁制令」有其政策一貫性，無須過度政治解讀。

然而，敏感的市場悲觀氣氛已經發酵，網遊股全線暴跌，首日騰訊下跌超過10%，網易跌超15%，心動公司跌超14%。中國大陸遊戲公司這幾年市場表現紅火，但官方體認到「長成數千億市場」背後付出代價的是千千萬萬的學生家長，必須要一刀限縮遊戲公司的利益，來減輕家長們的經濟負擔，更重要的是能把國家未來的主人翁導正回到教育學習的正軌，犧牲再大的代價都值得。

經濟成長由人口、土地、資本三要素決定，大陸10年後將失去人口紅利，量的減少須由質的提升補足，才能維持成長動能。換言之，屆時進入勞動力市場的人口，素質必須高於現在，才能維持經濟成長。對北京而言，不能因某些產業利益會受到影響而放棄該採取的行動，而要以未來的生力軍能夠健康成長，不因沉溺遊戲而迷失自我為首要考量。

年輕人在學習階段與網路遊戲共同成長，沒有台灣、大陸，或歐、美、日、韓之別，許多學子沉迷於網路遊戲的虛擬世界而難以自拔，但只有中國大陸給了孩子一個沒有網遊的開學日。大陸正在為10年後的競爭力做準備，台灣呢？