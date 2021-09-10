近日中國國家主席習近平與美國總統拜登進行電話交談。根據白宮發布的聲明指出，美中雙方討論兩國都有責任確保競爭不轉向衝突。不久前，習近平與拜登在2021年2月11日進行拜登執政後首次長達兩個小時的通話後，美中兩位元首今年的第二次通話，時機重要，中美雙方就中美關係和雙方關心的有關問題進行坦誠、深入、廣泛的戰略性溝通和交流。美中共控台海危機發生，台灣方面必須留意，切勿誤判情勢，造成難以彌補的傷害。

首先，美方表示美國為負責任地管理美國與中國之間的競爭而持續努力的一部分。拜登強調美國對印太地區和世界的和平、穩定和繁榮的持久利益。中美兩國領導人討論兩國確保競爭不轉變為衝突的責任。而習近平也從人道角度切入，就飓風所造成美國多地人員傷亡和財產損失向拜登和美國人民表示慰問。習近平並指出，一段時間以來，美國採取的對華政策致使中美關係遭遇嚴重困難，這不符合兩國人民根本利益和世界各國共同利益。中美分別是最大的發展中國家和最大的發達國家，中美能否處理好彼此關係，攸關世界前途命運，這是兩國必須回答好的世紀之問。中美合作，兩國和世界都會受益；中美對抗，兩國和世界都會遭殃。中美關系不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題。

對於中美今年這第二次對話可以看出，中美雙方認為中美關係和重大國際問題深入溝通對引領中美關係正確發展非常重要，雙方都同意繼續透過多種方式保持經常性聯繫，將責成雙方工作層加緊工作、廣泛對話，為中美關係向前發展創造條件。那麼中美共控與共同商量台海關係和平發展，蔡英文政府切莫誤判，倘若一意孤行，直奔台獨將引發台海和平的炸彈。

其次，美中溝通和不只討論阿富汗後續問題，想必台灣問題亦在交換意見的範圍內。那麼蔡英文政府在做什麼呢?馬上到來的雙十慶典，雙十慶典籌委會在公布2021年慶祝雙十節國慶的主視覺圖片，英文正是註明「TAIWAN NATIONAL DAY 2021」（台灣國慶日2021），用台灣取代中華民國國慶，這種公開台獨宣示動作，等於在兩岸關係上加柴火，蔡政府自恃有美國等國際力量的支持，不惜大搞意識形態動作來掩飾防疫與拚經濟的無能。

再者，儘管美國再三重申不支持台獨，但蔡政府在兩岸關係上不斷尋求主動改變現狀，這已經不是暗中的試探而是公開的宣示，也不管大陸當局會採取何種作為，趁著台灣民粹興起及年輕人反中高漲，造成無法改變的台獨事實，完全罔顧台灣此時防疫和拚經濟的重要性，蔡政府卯起來拚政治意識形態，殊不知中美間隨時保持對話空間，雙方也都不允許蔡英文政府出現鬧事的情況。

因此，無論蔡政府未來在台還要搞修憲動作，或是正名制憲的挑釁舉動，蔡政府這些動作都只會讓中美共同反對，兩岸民心更將反感仇視，台灣內部朝野間變得更對立，無論台灣內部或兩岸將永無寧日，永遠無法和解共生。

總之，蔡政府在中美保持直接對話之際，切勿玩火，否則後果必經難以收拾，蔡政府放任兩岸各種危險發生，不避險，製造衝突的結束，台灣恐難避免對撞，那麼屆時蔡政府成為不折不扣的麻煩製造者。(作者為中國文化大學國發大陸研究所副教授)

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