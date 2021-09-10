恐怖片一直是很受歡迎的類型電影，最近疫情影響又適逢鬼門關，居然有7部恐怖片上映，但我覺得最恐怖的不是殭屍、降頭、靈異，或遇到飛機上有蛇、海裡有張開血盆大口的大白鯊這類特殊極端作品，這檔最可怕的應該是南韓災難喜劇片《天坑》。各位想一想，買棟房子，才入住兩個星期，房子就掉進500公尺深的莫名大坑裡、親愛的家人也消失無蹤，倖存者身上還背著30年房貸……還有比這更恐怖的事情嗎？

《天坑》劇情描述來自外地的上班族，努力11年終於在首爾市區買下夢想公寓，當上成功人士。他們搬完家，男主人和老婆、兒子一家三口躺在沙發上享受「自己家」的幸福感，兒子卻發現彈珠掉在地上會自行滾動到牆角，爸爸研究發現新家可能有安全問題，鄰居們卻寧可視而不見，怕消息傳出之後會影響房價；直到轟然巨響，房子跌落深坑，上面的人不知道下面的人死活，下面的人發現能夠依靠的，只剩自己了！

電影的開場很有趣，導演讓一輛汽車阻擋搬家的雲梯車，百般催促之後，骯髒油膩的車勝元才出來移車。對台灣影迷來說，帥氣的車勝元以這種魯蛇造型亮相固然驚人，更吸引目光的是韓國人搬家原來是出動雲梯車，直接從車上把所有家俬運進樓上窗戶。這部片細心描繪生活細節，連個水塔都能入戲，處處巧思。

車勝元飾演的單親爸爸是主要角色，他看著牆壁上的破洞慨嘆，「家裡有個大洞也挺方便的，好久沒看到兒子睡著的樣子！」一句話說盡父子心結。而上面的家屬絕望等待著好消息，一位早出晚歸的媽媽擔心留守家中9歲兒子的生死，她說，「我自己是開餐廳的，可是從沒好好地做過一頓飯給兒子吃……。」這揪心對白背後傳遞對南韓失控房價的憤怒，多少人必須夜以繼日地打好幾份工，只能勉強溫飽。

編劇透過房地產市場裡的4種角色，富人、購屋者、租屋者以及想買房子但根本想都不敢想的普通年輕人，狠狠諷刺了南韓失衡的貧富懸殊狀況。但這部電影總體來說不算恐怖片，而是童話片，因為每個角色都願意承擔責任，都是英雄。

如果《天坑》發生在台灣，會有另一種發展。首先，負責搜救的指揮官會想辦法轉移責任，說明這樣的天坑一定是前朝偷工減料的後果；而民代會搶著要搜救團隊先救自己樁腳的家；各種團體爭相發言互相指責，新聞台24小時鎖定受困者家屬，不停地問他們：「你現在心情怎麼樣？」1小時重播8次……。在這樣的狀態之下，受困者能夠順利獲救嗎？真正會吞沒一切的黑洞，其實是無比現實的人心。（作者為作家）