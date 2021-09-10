在事前毫無徵兆下，美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平於台北時間10日上午進行熱線，這是兩人相隔7個月之後的首度通話。由於時間點恰好是911恐攻20周年前夕，也是美國自阿富汗狼狽撤軍之後，再加上雙方近期幾次的政務首長對話皆未能獲致預期成果，此次拜習熱線能否打破中美僵局，備受矚目。

從白宮及新華社新聞稿內容可看出，兩國對此次通話的解讀角度不同。拜登了解中美關係是當前最重要的雙邊關係，因此希望開誠布公的對話能確保「競爭不會轉為衝突」。習近平則重申雙邊關係對全球事務的重要性，強調「中美關係不是一道是否搞好的選擇題，而是一道如何搞好的必答題，更是兩國必須回答好的世紀之問」。

簡言之，拜登希望兩國能捐棄前嫌開展合作，但習近平不滿美國自阿富汗撤軍是為了調集軍力應對中國的威脅，故語氣委婉但立場堅定地要求對方好好答卷。

事實上，中美領導人目前各自面臨不同的內外挑戰，因此都有尋求和解的期待。拜登在阿富汗撤軍之後承受國內外的強烈批評，壓力升高；習近平則寄望改善國際社會對中國「戰狼外交」的既定印象，以降低在內部大力整頓社會及經濟亂象的反彈。

相較於2月的通話，顯然拜登此次態度更為柔軟務實，不再以人權等價值觀來施壓中共。美方官員說明此次對話重心放在經濟、氣候變遷和新冠疫情上，但雙方新聞稿內容的差異卻透露出不尋常的訊息，因為拜登關於中美關係的表述，美方新聞稿隻字未提，只能從新華社報導中看出端倪，後續值得觀察。

針對兩岸議題，拜登重申美方從無意改變「一個中國」政策，美方願同中方展開建設性對話，推動美中關係重回正軌。美國主動對此議題表態，可說是展現合作的誠意。

然而，美國支持台灣的作法越來越逼進中共底線，因此對拜登的說法也可能會持保留態度。

白宮新聞稿刻意不提兩岸議題，或許是想迴避拜登的尷尬，卻難化解台灣的擔憂。民進黨政府近年來趁中美對抗之便，對內牟取政治利益，對外獲得國際聲量，一味「親美抗中」，如今拜登向中方表示無意改變一個中國政策，蔡總統對此應心有警惕。

相較於習近平，拜登有爭取政績的壓力，因此在歷經阿富汗撤軍帶來的挫敗後，勢必得在其他外交場域扳回一城。然而，若想得到北京的合作，拜登政府的印太戰略可能得略作修正，否則此次習拜通話到最後也只是一場空。

蔡英文沾沾自喜於台美關係的提升，卻無視於美國支持台灣的底線，導致美中台三邊關係嚴重失衡。 如今國際風向開始轉了，美方要同中方展開建設性對話，自然就不好再打「台灣牌」；美方要爭取中方在包括阿富汗等國際議題上的合作，就必須有所讓步。蔡政府會不會成為拜登的棄子，恐怕國安團隊得未雨綢繆了。（作者為國家政策研究基金會國家安全組副研究員）