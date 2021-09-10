趙少康號召「戰鬥藍」並公布成員名單，已形成和國民黨主席選舉等量齊觀的政治夯話題，不選黨主席的趙少康更與主席候選人形成分庭抗禮之勢，確實寶刀未老。戰鬥藍會不會成為國民黨的黨中之黨？未來如何和新任黨主席分進合擊？都是外界關注的焦點。

「戰鬥藍」的口號是希望能替國民黨注入更強的能量，所以趙少康一提出，就有27名立委、44位議員加入，連黨主席江啟臣也在報紙上刊登廣告來呼應，並呼籲國民黨要團結戰鬥才能對執政黨造成威脅。戰鬥藍話題搶眼，確實不失為重燃國民黨戰力的好機會。

趙少康號召戰鬥藍當然有策略考量。首先，他想藉此作為參選2024年總統的起手式與進行暖身，並測試水溫。其次，趙也確實期待提振國民黨的戰鬥力與向心力，先穩住基本盤後再向外擴張到中間選民，打下勝選基礎。再者，趙手握媒體，又有收視率頗高的政論節目作資源，勢必能號召藍軍政治人物與他結盟，更能藉以拉抬政治能量。最後，趙若有藍軍政治人物作基礎，且強化了政治能量，便能以此制約新任的國民黨主席。是以戰鬥藍對趙而言絕對穩賺不賠。

也因為戰鬥藍的結盟引發可能制衡國民黨新任黨主席的討論，有藍軍人士就擔心，戰鬥藍會不會成為黨中之黨？坦白說，這或許取決於新任黨主席對2024年總統選舉的態度而定。亦即新任黨主席若明白宣示不選總統，如江啟臣，他和趙的戰鬥藍分進合擊、相互拉抬的機會便大得多。因此彼此不會有利益衝突，互信便可能增加，黨中之黨的可能性也隨之降低。

特別是江啟臣近來競選主席的操作也有意無意地和趙的「戰鬥」理念結合，不只刊廣告呼應，也換了戰鬥藍的社群特效框，就連競選主軸也從前期的「正派承擔、啟動未來」，進階成後期的「戰鬥到底、啟動未來」，姑且不論江是否希望藉以爭取趙的支持，但兩人多次在活動上合體，已然建立默契。

反觀朱立倫對於戰鬥藍的連結就稍弱，不僅社群大頭貼不見戰鬥藍，兩人亦少同台互動，朱還建構了一個「必勝藍」的概念不讓趙獨領風騷、專美於前。但這其實不難理解，問題就是卡在2024總統選舉議題上。即便朱針對大選點名了一些人，也說「不會包括我自己」，但連卓伯源都公開說「最想選總統的人就是朱立倫」。趙少康當然也心知肚明，是以「選總統」便可能成為朱、趙之間潛在的衝突點。是以若朱當選新任黨主席，與戰鬥藍究竟要如何競合？會否又走回因人設事初選制度的老路，而讓黨內衝突加劇，甚至分裂？有待觀察。

就目前的發展看來，「戰鬥藍」已成為繼「韓流」之後，最能帶動藍營聲勢、吸引藍軍群眾、振奮其士氣的強心針，縱然難免面臨黨內的權力較勁，但若能藉此讓國民黨重燃戰力、聚焦媒體，也算好事一樁。（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）