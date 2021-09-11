追尋、求知、提升、嘗新……回顧剛剛過去的2021年暑假，4位就讀於北京高校的台灣學生感觸良多。不同的選擇，讓他們擁有了各自精彩的暑假故事。

「這個暑假我過得很充實。」中央民族大學舞蹈學院研一學生林家萱說。她大學本科在台灣學習舞蹈專業，曾來北京交換一年，她發現「大陸的民族文化繼承和發揚得很好」。

上世紀80年代中期，大陸高等院校開始招收台灣學生，吸引了一批又一批年輕的寶島學子。新冠肺炎疫情發生後，台生報考大陸高校的熱情依然不減。統計顯示，目前在大陸高校就讀的台生約有1.2萬人，林家萱便是其中之一。

一年前，為了更好學習民族民間舞，林家萱從台北來到北京。這個暑假，她也沒有停止練舞，「類型太多了，總想多學一點」。

「台灣少數民族和大陸南方少數民族在舞蹈上有很多相似之處。」林家萱說，少數民族文化的研究方法相通，她的碩士畢業論文準備以台灣少數民族舞蹈文化作為研究方向。

大陸高校正加快推進一流大學和一流學科建設，辦學質量不斷提高，不斷滿足台生多樣化的求學需求。林家萱說，民大是「雙一流」高校，具有民族特色，老師的教學會將舞蹈背後的文化貫穿其中，「這是我在台灣沒能感受到的」。

中央民族大學往北5公里的清華園裡，台灣「理工男」陳柏翰正在研發一款發電設備的監控產品，它可以遠程監控新能源產品電流的傳輸方向。

「大陸近幾年對新能源行業的重視，引領了我們專業的研究方向。」在這位清華大學電機工程與應用電子技術係博士生看來，清華的實驗設施和師資都是頂尖的，在大陸讀書讓他感覺「世界如此之近」。

從研究生階段開始，陳柏翰便與大陸同學一起參加國家自然科學基金等項目的研究。「申報時，我沒有因為台生身份多交一份材料，和大陸同學沒什么不同。」陳柏翰說。

「31條措施」「26條措施」「11條措施」「農林22條」……近年來，大陸的惠台措施接連出台，為台胞帶來實實在在的利益。清華大學港澳台學生學者中心教師張莞昀介紹，校內有台生400餘人，學校各實踐教育平台、就業渠道、職業發展指導課程等全部向台灣學生開放，台生與大陸學生享有同等待遇。

陳柏翰不久前參觀了中國人民抗日戰爭紀念館，那個時期的歷史讓他動容。他說，自己10歲便隨父母來到大陸，很慶倖自己在大陸接受教育，「現在很多台灣年輕人並不了解中華民族被壓迫並爭取解放的歷史，真的很可惜」。

暑假裡，還有不少台生走出校園，在大陸各地探索更多樣的暑期生活。北京大學在讀博士生林彥辰和弟弟林冠廷利用假期前往福建，探望未曾謀面的大陸親人。

兄弟二人的爺爺林文芳出生于福建莆田，1947年前往台灣，一別就是近半個世紀。

20世紀80年代末，兩岸隔絕狀態被打破，林文芳很快便跨越海峽，與大陸親人重逢。探親結束時，他將半張族譜帶回台灣，希望後輩不忘「根」。

這個暑假，兄弟二人攜著半張族譜回到福建老家。見到親人後，林冠廷說，雖從未與他們謀面，但倍感親切，「大家一起吃團圓飯，聊家族的往事和各自的生活」。

林彥辰說，感受到大陸對台胞「貨真價實的關愛」，現在持台灣居民居住證可以同等申請公派留學資格，坐火車飛機、辦理住宿也更方便了。

除在學習和生活上享受便利外，大陸面向台胞出台的實習就業政策也讓台生們對未來信心滿滿。以北京為例，台灣人員在京就業不再需要《台港澳人員就業證》，使用來往大陸通行證即可參加北京企事業單位招聘，並享有同等的社會保險、職稱評審、工資福利等待遇。

正在互聯網企業字節跳動實習的清華大學研究生孫若蜜說，和大陸同學一樣，她經歷了簡歷篩選、筆試、面試等多個環節。「選拔過程很順利，沒有因為我來自台灣而有什么不同。」

她體會到，大陸的公司對年輕人非常友好，「不管來自哪裡、無論資歷深淺，都是『以能力論英雄』，只要個人能力和崗位要求匹配，就有展示自己的機會」。

4位台生的「花樣暑假」恰如在陸台生群體的一個縮影。隨著大陸經濟社會持續發展，高校辦學質量日益提高，一系列惠台政策相繼落實，台生在大陸擁有了成長、成才、成功的更廣闊舞台。

盛夏已過，秋意漸濃。在大陸的沃土上，這些年輕的身影滿懷收穫，還將繼續前行。（王承昊、孟佳/新華社記者）