駐守在赤崁城的荷軍士兵只有400人，另1100人在大員長官揆一的帶領下駐守台灣城。荷蘭人的4艘船是兩艘戰艦和兩艘小艇，都在台灣城附近海域。荷軍兵力雖少，但毫不示弱，分三路迎敵：一路是戰艦，向台江南下的鄭軍艦隊進攻；一路是陸軍，由湯瑪士．佩德爾上尉（Thomas Pedel）率240人進入北線尾島南端，目標是奪回北線尾島；還有一路也是陸軍，由瓊‧范‧阿爾多普上尉（Joan van Aeldorp）率200人增援赤崁城。

先說佩德爾這一路，此時歐洲軍隊已經開始普及燧發槍，效率比火繩槍高很多，不受天氣影響，但裝填彈藥的方式沒變，依然很慢，他們一般是三排一組，輪流射擊，這樣火力不會間斷。通常拿弓箭的對手看到火槍的威力時，先從心理上被震懾了，因為火槍可以穿透任何盔甲，雖然準度差了點。佩德爾上島後，將荷軍12人一排，分成20排，輪番向鄭軍射擊。他以為只要打死前面衝鋒的幾排人，後面的人就會嚇跑。

但鄭軍不是沒見過火槍的人，他們常年在海上，和各色人等打交道，不僅見過，而且經常使用，也知道火器的短處在哪裡。佩德爾一邊放槍，一邊逼近鄭軍，沒想到對面的鄭軍不但沒退卻，反而積極迎戰，從側面包抄，然後，他們看到鄭軍的羽箭像雨點一樣落了下來，連天空都變黑了，佩德爾全軍覆沒。

再說阿爾多普這一支，任務是援助赤崁城。鄭成功發現後，出動「鐵人軍」（鐵甲兵），200名荷蘭士兵只有60人爬上岸，其餘都被消滅。

最有可能扳回一局的是海軍，但偏偏數量太少，只有兩艘戰艦和兩艘小艇。荷蘭戰艦都屬於蓋倫型帆船，船體大，一艘船能裝幾十門火炮，威力大。鄭成功不敢掉以輕心，以60艘大、小戰船將荷蘭艦隊包圍其中，然後展開炮戰。一艘荷蘭戰艦被擊沉，其他的戰艦準備逃跑，鄭軍團團圍住不放。但炮戰不是鄭軍的優勢，於是組織部分大船貼近，登上甲板打肉搏戰。一艘戰艦和一艘小艇重創逃脫，另一艘小艇跑回巴達維亞報信。

至此，荷蘭人在海上的火力被清除，台灣城和赤崁城成了兩座孤城。下一步就是完成對赤崁城的包圍，逼降荷軍。

1991年10月23日台灣菲利普公司捐贈中央圖書館台灣分館典藏的古德文版「東印度旅遊見聞」，是一本由瑞士貴族何柏在1669年以古德文撰寫的遊記，書中詳述鄭成功擊退荷蘭人的史實，及當時台灣墾殖的情形。（中央社）

駐守赤崁城的荷蘭司令官貓難實叮（Jacobus Valentyn）手下只有400人，雖然不足為懼，但赤崁城不容易打。這座城周長45丈，高3丈6尺，城牆上有4座炮樓，鄭軍不擅攻城，如果強攻必會損兵折將。1661年4月初三，鄭軍在城外抓到貓難實叮的弟弟和弟媳，鄭成功對他們曉以利害，讓他們回去勸降。接著，又派人向荷蘭人承諾他們的生命安全，表示可以帶走自己的私產。4月初四，台灣人切斷赤崁城的水源。貓難實叮眼見救兵無望，掛白旗投降。

登陸第4天，鄭成功攻占了赤崁城。有了赤崁城為基地，等於給遠渡重洋的鄭軍吃了顆定心丸。剩下的台灣城，就是時間問題了。

台灣城雖然沒有赤崁城高大，但是專為軍事目的修建，所以更難打。為避免損失，鄭成功讓貓難實叮去勸降，結果遭到揆一的嚴辭拒絕。鄭成功覺得不給荷蘭人點顏色看看，很難讓他們認輸伏降。

台灣城上有數十尊大炮，又站得高，射得遠，單靠戰船很難靠近。鄭成功派人從大員島南端（七鯤身）登陸。荷軍得知消息後，擔心鄭軍主力登島，派兵出城清剿。到了七鯤身，還沒來得及列陣，被鄭軍伏擊，死傷過半，餘者退回城中。鄭軍在七鯤身立柵欄、設炮台，以此做為攻打台灣城的據點。

嘉義縣立棒球場旁邊的七主宮，奉祀的是明鄭時期遭鄭成功殲滅，戰死沙場的七位荷蘭籍將軍。（吳志明攝）

4月底，鄭軍調集28門大炮猛擊台灣城，城牆遍體鱗傷。荷軍立於城頭集中火力還擊，還出動軍隊搶奪鄭軍的大炮，但被鄭軍的弓箭手擊退。

台灣城實在太堅固，荷軍又負隅頑抗。鄭成功知道如果強攻必然造成大量傷亡，乾脆打持久戰，敵人彈盡糧絕後自然投降。他一面派兵分駐各地屯墾，一面到原住民四大社（新港、目加溜灣、肖壠、麻豆）巡視，拜訪各部族首領。

5月2日，鄭軍6千援兵從廈門到達台灣，還帶來補給。從5月5日開始，所有通向台灣城的道路都築起柵欄，挖了壕溝，斷絕一切與外界的聯繫，以此圍困荷軍。此外，鄭成功還三番五次寫信給揆一，讓他投降。揆一始終在等待巴達維亞的援兵，拒絕投降。

5月28日，巴達維亞總督得知台灣的消息後，匆忙拼湊了700名士兵、10艘戰艦，經過38天航行，7月18日到達台灣。

這支荷蘭援軍到達台灣附近海面後，一看鄭軍的架勢，躊躇不前，在海上停留近一個月後，才有5艘戰艦敢靠近停泊，其中一艘慌亂之中觸礁沉沒，船員被鄭軍俘虜。鄭成功從俘虜口中得知荷軍的兵力後，覺得是個圍城打援的好機會。

7月21日，荷軍決定反攻，分水、陸兩軍向鄭軍發起進攻。水路，荷蘭艦隊企圖迂回到鄭軍側後，結果反被包圍。鄭軍戰船隱藏在岸邊，只等敵艦進入埋伏圈，然後萬炮齊發。一個小時後，鄭軍擊毀荷蘭戰艦兩艘，俘獲小艇三艘，其餘戰艦跑回巴達維亞；陸上，荷軍往七鯤身反擊也失敗。

至此，荷軍士兵低落到極限，不願再戰。

【未完待續】