冀朝鼎（1903-1963年8月），1916年考入清華留美預備學校，1918年成立「暑期修業團」宣傳新文化運動，深受無政府主義和勞工無產階級影響。1924年清華畢業後以庚子賠款獎學金進入芝加哥大學就讀，1927他在比利時首都布魯塞爾參加世界反帝大同盟成立大會時加入共產黨，成為第一批中共的留美學生。之後又到莫斯科中山大學中國問題研究所學習，1928年7月參加共產國際第六次代表大會擔任中共代表團的祕書和翻譯。

專業財經背景受蔣賞識

冀朝鼎後來在紐約哥倫比亞大學攻讀經濟學博士，獲得學位後返國，在重慶經由上海商業銀行創辦人陳光甫結識了國民政府財政部長、山西老鄉，也曾留美的孔祥熙。孔祥熙與冀朝鼎父親是世交，於是把學有專精的冀引見給蔣介石；蔣並非不瞭解冀朝鼎的馬克思主義背景，但是蔣介石認為抗戰結束後中國將依賴美國，因此迫切需要瞭解資本主義的經濟專家，因此獲得蔣的賞識。

未料他卻以共黨地下黨工身分藉機潛伏在國府財經部門工作，並取得主導與決策權。他曾擔任聯合國亞洲及遠東經濟委員會祕書長、暨南大學商學院教授而成為國府相當信任的經濟學家。

陳立夫在《成敗之鑑》回憶錄中提到國民黨歷次貨幣改革決策都出於冀朝鼎之手，造成財政混亂、民心思變；他早已警告孔祥熙，冀朝鼎可能是中共地下黨人員卻未受理睬。

1945年孔祥熙因利用職權在發行美金公債中大肆貪污斂財高達數億美金，被拔除行政院長、財政部長與中央銀行總裁等職務。國舅宋子文接任財長之後仍繼續重用同為山西老鄉的冀朝鼎，他隨中央銀行復員飛抵上海，任中央銀行稽核處處長，接收日偽金融機構。

中產階級從擁載變仇視

由於國府統治區規定使用法（定貨）幣，淪陷區使用中儲券（即偽幣），1945年9月財政部規定廢除偽幣使用法幣，法幣與偽幣的兌換率是 1：200，淪陷區民眾一夜間傾家蕩產。國統區民眾和官員紛紛到淪陷區搶便宜大量購物，頓時淪陷區經濟大亂物資短缺，使中產階級與升斗小民對國府的擁載變成仇視。

二次內戰爆發時，國府軍隊有430萬人，解放軍僅有127萬人，但國府真正投入前線作戰的部隊僅有100多萬人，根本原因是財政窘迫。1946年蔣介石在整軍會議上指出：我們軍隊最大的缺點是待遇太低，一般下級官兵的生活已經低於水準之下，吃不飽穿不暖，面黃肌瘦。

1948年，國防部長何應欽宣稱首要任務是恢復部隊士氣，缺吃少穿的軍人是不能戰鬥的。財政部長王雲五（到台灣後主持台灣商務印書館）更哀嘆：公庫收入僅及支出的5%，物價飛漲，支出龐大，全靠「印鈔票」支持。

金圓券改革洗劫老百姓

1948年國府戰況危急，軍費開支高達總支出的68.5%，法幣總發行額高達660萬億元仍無法抑制通貨膨脹，加印鈔票也無法維持。宋子文見財政失控又讓冀朝鼎策畫舉世最大幣改的「金圓券改革」，1948年8月19日實施；法幣300萬兌換金圓券1元，用金圓券強制收兌法幣，說難聽的就是洗劫老百姓財產。

民初中央銀行發行只限在中國大陸通行的金圓券，受到通貨膨脹影響，面額都超大，有一張面額25萬元、甚至50萬元的。（黃天如攝）

民國38年中央銀行所發行的50萬元金圓券。（薛光輝攝）

宋子文實施幣制改革與經濟管制，發行金圓券替代法幣稱之「八一九」幣改，流通範圍為除台灣省外的國府在大陸控制區域，卻爆發更為嚴重的經濟危機，導致經濟崩潰。

在台灣，1948年規定採購外國貨物在8月19日前，美金1元結匯法幣800萬元；8月19日以後結匯須1200萬元法幣，等於「八一九」前的美鈔黑市。因此商人要多花400萬法幣才能買到同樣美金1元的東西。還沒來台的大陸老百姓持有的法幣一夕暴跌，欲哭無淚。

1949年2月起金圓券被中共視為偽幣，用10元換人民幣1元，軍公教、貧農和工人優惠3元換1元收回。但是到了同年6月金圓券依舊發行而且猛增至1303046億元，通貨迅速膨脹，市場物價一日數漲，早上物價到了晚上就已遽變，買一件用品要抱著大把鈔票。後來解放區宣布金圓券10萬元才能兌換人民幣1元來壓低物價。金圓券形同崩潰。

通膨加劇社會動盪恐慌

這讓我想起高希均教授在他《經濟學的世界》一書中曾寫下通貨膨漲的恐怖。他引據資料說：1914年7月，4.2元德國馬克換1美元，1923年9月需要9886萬元馬克換1美元，同年11月飆漲到4200兆元馬克才能換取1美元。在咖啡館點一杯咖啡是5000馬克，結帳時已漲到8000馬克，德國在一戰之後要用一拖車馬克來買一條麵包。銀行印鈔速度已趕不上需求。而2021年8月最新的兌換率是0.5823元德國馬克相當1美元。

金圓券無黃金準備做後盾，大量發行造成快速貶值及惡性通貨膨漲，1949年7月國府宣布停止發行金圓券，改以銀圓券取代。但中共解放區以戰局考量，宣布廣州、重慶的銀元券不予收兌，加劇國府統治區的社會動盪恐慌。

布列松代表作之一，記錄下1948年上海搶兌金圓券的情境與真實群像。（北美館提供）

在台灣，1946年推出舊台幣，1949年已從1元票面發行到最大面額100萬元；隨著台銀大量發行貨幣，物價也隨之飆升，百姓只得以物易物，因為鈔票的價值遠跟不上物價的上漲。

官方統計顯示1946～1949年這3年半，每年平均物價漲幅高達922%。1949年6月，台灣不得不改革幣制發行新台幣，以黃金當作新台幣發行準備金，規定1元新台幣等於4萬元舊台幣，限定發行額不得超過新台幣5億元來穩定狂飆的物價。

共產黨員身分正式曝光

美國學者費正清曾分析說，1945年第四季，國府規定在國統區只能使用法幣，當時最反共的中產階級，手中剩下的少許財產都被綁在法幣上。而1948年法幣被迫換成金圓券，一夕幣值暴跌成了廢紙，人民對國府的最後一點支持也同法幣一樣化為烏有。

金圓券崩潰之時，冀朝鼎已受山西同鄉傅作義邀請飛赴北平，擔任華北「剿蔣」司令部經濟處處長。1949年冀朝鼎曾談起北平才和平解放時的一件事，當時他還沒來得及換裝，穿著國民黨軍裝、坐著美軍吉普車出門，結果被解放軍逮捕，以為他是漏網的國民黨高級軍官。中共北平市委書記劉仁獲悉立刻下令將他釋放，從此冀朝鼎的共產黨員身分才正式曝光。

前方兵敗後方財政崩潰

陳立夫說冀朝鼎設計的財政金融計畫都是禍國殃民的惡毒政策，譬如財政部推出「法幣折合黃金存款」，亦即「黃金存摺」，但不支付利息，存款即將到期時，宋子文卻藉抗戰之名將應兌現的黃金直接從民眾存款中扣除4成資助政府抗日。

對於黃金儲券以6折還本民眾，陳立夫痛斥：「黃金儲蓄券發行是立法院通過的法案，有些老媽子、司機借錢買黃金儲蓄券以示愛國情操，現在要還本兌現怎能只發6成給老百姓？簡直逼人民造反」。

但是蔣介石太信任宋子文，照樣實施，害慘中下層百姓。國府在抗戰勝利所有的85億美元老本被宋子文一年虧掉5億多美元，而1946年的軍費才不過1億多美元，前方兵敗如山倒，後方財政崩潰，1948～1949年國府經濟更到了窮途末路。

冀朝鼎是共產黨難得的「三通」人才：英文通、美國通、國民黨通，宋子文1942年自美歸國，中文程度差，多以英文溝通，因此相當依賴冀朝鼎，視其為心腹卻不知實為共諜。

1963年8月8日，60歲的冀朝鼎正準備出訪阿爾及利亞，突發生腦溢血過世。

冀朝鼎潛伏臥底國府財政部門高層期間，和沈安娜、熊向暉一樣高明始終未被發現真正身分，是最頂尖狡詰的財經界共諜，重傷並拖垮國府經濟，其破壞力絕不亞於蟄伏黨政軍高層的共諜；解放後擔任中共國際貿易促進會副主席兼中國人民銀行副董事長。

【未完待續，歐陽聖恩專欄每周六刊出】