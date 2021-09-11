去台灣交換 其實是一個意外

申請的香港項目落選後 選擇了台灣

但是台灣一直都是想要去的地方

小時候被台劇和康熙來了填滿

再大些就沉溺於各種旅行書籍

是白月光 只是未曾想過以這樣的身份前往

也未曾想這128天是這樣度過

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2019年9月4日 海上

飛往台灣的航班上 我帶了一本很厚的小說 但是沒有看完

旁邊的叔叔一直拍著窗外

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2019年9月5日 公寓附近

到達台灣的第二天就開始下雨

台北的雨是輕輕落下又快速停止

拍下照片的時候沒有想到 之後我會成為路口這家店的常客

時至今日 炸老大仍然是我心中最好吃的炸物店

（《我在台灣交換128天》攝影集之一）（Simpo/陸生）

【徵文啟事】

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