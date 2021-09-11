長期以來，一直將自己的研究主題，聚焦於「兩岸和平發展」議題的王崑義教授，最近接受「美國之音」專業的訪問，提出「兩岸和平發展」應先立基於「合作」的基本概念，提出了「合作性統一」的新思路。

王崑義教授為何會提出「合作性統一」的概念，主要回應三個方面的聲音，一是習近平提出的「兩岸融合發展新路」；二是針對大陸學者提出「智統與逼統」的回應；三是「反獨、反干預」的憂心。

安全化阻斷了融合發展

3月25日習近平視察福建，這個時間的兩岸關係，大陸「武統」意識相當濃烈，此刻，習近平提出「勇於探索海峽兩岸融合發展新路」，從這句話當中，可以做出以下的理解，一是兩岸之間的發展，還未到「武統的時機」；其次，習近平是理解「兩岸當前困境所在」，並提出「勇於探索」的話語。融合發展成為政策指導，大陸相關機構，也將反獨促統，轉向「反獨促融」的面向上運行。

融合發展雖然是一句中性的概念，但在台灣目前的政治風向，卻似乎反向而行。2016年民進黨政府執政以來，頻繁的透過安全化手段，逐次限制了兩岸交流速度與縮窄交流的層面，從官方到民間，從政治到文化，幾乎是全面的清理，並透過國家安全的理由，轉化為法律手段，造成在台民眾與大陸交流時的心理恐懼，在台灣民眾為了避免不必要的政治麻煩，也紛紛採取了自我限制。

除此之外，安全化最重要的形塑手段，除了法律工具之外，還有「已經轉化為認知戰工具的部分媒體」，眾口鑠金形成意識形態氛圍，以及深具敵意的意識形態批判，更對個人的認同造成傷害，這在影劇圈特別明顯。

在安全化、法律化、內宣化三管齊下，大陸與台灣之間，由熱絡的交流，逐漸轉趨平淡，再加上疫情的影響，再由平淡轉趨冷淡，如果當前評估兩岸關係尚存的通道，也就是經貿關係了。

反獨促統概念變化

1979年葉劍英發表了《告台灣同胞書》，也宣告了兩岸由戰爭衝突轉向治理競爭的起始，發展需要和平穩定的環境，「武統」的方略遂被「和統」的思維所取代，但是不放棄武力統一仍是選項之一。2007年美國蘭德公司報告指出，兩岸軍力比較優勢已向中國大陸傾斜，武統的能力持續在增強當中。

從大陸的國家戰略規劃，經濟發展與高技術經濟結構的編織，仍是國家戰略的核心主張，軍事武裝力量的發展，目標還是維繫和平環境，保障經濟發展的推進。因此，武統成為嚇阻獨立的政治矛盾，以及應對外力干預台海失序的工具。

在這兩個範疇之外，統一的進程仍在持續，武統不是當前選項，和統也無著力點，因此大陸學者提出了智統、逼統的概念。「智統」是透過綜合實力，將力量、背景、次序做出巧妙的安排，以達到統一目標。「逼統」則是透過力量，形成壓力，達到心理與行為上改變，達到統一目的。

其實，王崑義教授點出這兩種統一方式的概念仍是指向了「力統」要素中的軍事力量運行，這種辦法也是借鏡於西方競爭理論而來，智統乃是全政府系統的操作；逼統則是威懾戰略的運用。基本上都是涉及軍事條件下的統一模式。與「融合」統一的概念，仍相去甚遠。以下我們以簡易光譜表示。

力統、智統乃是全政府系統的操作；逼統則是威懾戰略的運用。基本上都是涉及軍事條件下的統一模式。與「融合」統一的概念，仍相去甚遠。(圖/作者提供)

反干預與戰場經營下的台灣

兩岸在近七十年的統一過程當中，外力干預力量始終存在難以去除，2012年習近平上台之後，整體戰略由大國策轉向強國策調整，綜合實力的膨脹，影響了區域權力平衡，尤其是美國在區域的領導威望。2018年美國調整了戰略，大國競爭戰略成為主導，美國在西太平洋地區，由前沿存在轉向前沿防禦，中美競爭表現在傳統地緣政治與地緣戰略的角力上。

反干預並非僅止A2/AZ，還包括了主權管轄概念。今年1月與9月中共相繼發布「海警法」與「海上交通安全法」，引發美國的不滿。自9月初美軍分別於「空域與海洋」，進行自由飛航與航行，對中國法律提出挑戰。

9月7日「本福德號」進入美濟礁12海里處，進行自由航行，「卡爾文森號」戰鬥群同時也進入南海演習，中國的新聞是實施強力驅離了本福德號，美國則稱國際法允許的任何地方行動，並未針對本福德號進入12海里問題說明。在此同時的北方，美軍RC-135S具有電子偵察、飛彈偵測能力的特種飛機，連續四天飛進東海、黃海抵進偵查，且呼號JUNKY81的語音，表示美軍已經相當惱怒。

美國在台海戰場經營的態勢相當明確，對台灣而言，卻要面臨誘餌式的另一種「武患」。(圖/作者提供)

更糟糕的是在台灣的西南空域、西北空域，中共為了反制美國在台灣漸進式存在的動作，實施了跨越式的驅離，形成了另一種臨近台灣的操作，這對國軍而言確實是兩大之間難為小。然而美國在台海戰場經營的態勢相當明確，對台灣而言，卻要面臨誘餌式的另一種「武患」。（如前圖示）

合作性是脫離戰爭風險良方

兩岸發生戰爭？既然主張中國人不打中國人，台灣也是中國人，中共豈會以戰爭手段統一台灣，民調上也反映出台灣老百姓並不相信中共會對台使用武力。但是面對美國在台灣塑造「西太戰場」，欲將美軍前沿存在，轉變為美國前沿防禦，卻又是明顯的趨勢。

隨著台海緊張情勢，美中「切香腸與反切香腸」戰術，切到了臨近台灣本島周邊，台灣執政者，會不會懊惱搭上美國班車，卻又發現車況不佳，又下不了車的窘境。台海戰爭會不會發生，美國拜登在8月31日撤軍的演說，講得很明白，20年前出生的孩子，這一生都還沒見過和平的美國，我們不必懷疑美國的習性。但是面對同樣的大國，發動戰爭始終是難以決斷的事，這也是事實。

這時刻王崑義教授與時俱進，將國際安全概念的合作性安全，提取「合作性」性質，提出「合作性統一」概念，避免兩岸因為安全化、或切香腸操作，讓台灣形成戰場化發展，這對台灣百姓相當不利，也相當殘忍。

合作性議題可先避開政治意識干擾，依據他的思考，有三個層面可以嘗試，「人道關懷」、「基礎建設」、「半導體晶片」。人道關懷比意識形態更具普世性，基礎建設則是生活性與經濟性質，半導體晶片雖已成為高科技的戰略性產業，但在大陸已經成為下一階段經濟結構轉型的重心，台灣應可利用這個機會進行佈局。這些具體合作項目，可以去除政治化的顧慮，透過交流與交換，降低多年來台灣在安全化操作的緊張情緒。

王教授之所以提出「合作性」及「具體合作」框架，其初期的目地有二，一是讓兩岸藉由合作彼此親近，以消除距離避免誤會，二是循序漸進，由合作性作為進入未來統一的可能性。但在我看起來，功能應該還可以再提高，避免兩岸在外力塑造戰場氛圍時，緩和兩岸可能發生衝突的基因。

（作者為台灣國際戰略學會研究員、淡江大學戰略所博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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