不知究竟是「促轉會」自己閉門造車所炮製出來的方案，還是該會體察「文化部」的「強烈建議」所推出來的創意，竟然想把紀念堂中的鎮館之寶、威權象徵——蔣中正銅像給移除！這根本就是個掛羊頭賣狗肉的鬧劇。

首先，一旦移除「威權象徵塑像」蔣中正，立刻就浮現兩個大缺陷：一是年輕一代，不但教科書裡再也讀不到只因為看到魚兒著逆水而上便發誓成為人上人的蔣介石，現在連他的塑像也不見了，後世誰還認識蔣中正這個「大魔頭」？這不是為德不卒嗎？

其次，外國觀光客來台必到中正紀念堂，不就是為了看那尊名雕塑家所創作出來的大銅像嗎？沒有了銅像，觀光客還有興趣去「反省威權紀念公園」觀賞民進黨精心設計的反中、反國民黨文宣品嗎？這就好比故宮博物院沒有了鎮館之寶，觀光客還會去看個鬼？

促轉會還計畫要「破除崇拜軸線」，這就更弔詭了。崇拜軸線應該往南直達總督府、台北賓館，往北遙指日本皇宮才對呀！如果要破除，最古老的應該最先拆除，把總督府及台北賓館先給「破除」了才對呀？

去過杭州西湖觀光的人都應該記得，岳王廟中有一對男女銅像跪在岳王墓前懺悔了千年。前往觀光的遊客包括小孩，都會好奇的問他們是誰。這樣不就達到了潛移默化的教育效果？

因此，我們強烈建議，既然是「反省威權紀念公園」，那就應該將所有的威權人物的塑像擺在公園裡，包括日本殖民時期的老威權——總督樺山資紀、安藤利吉，然後是舊威權——蔣中正，再來就是新威權的代表——蔡英文。

歷史公園既然首重反省，那麼這些新舊威權的最大罪狀，包括殘害無辜人民、違反基本人權、壓制言論自由、迫害異議人士等罪行，都應該詳細公佈在這個歷史公園裡，讓未來的執政者也能自我警惕，避免重蹈覆轍。這樣才能讓台灣徹底「轉型」，讓老新舊威權從台灣永久消失，成為絕響！

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