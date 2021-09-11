過去，好像每個人都有個｢美國夢｣，年輕人｢來來來，來台大；去去去，去美國｣；市井小民則想盡辦法攀附、下嫁美籍或華裔人士赴美當寓公寓婆；蔡總統也有個夢，希望美國能支持她與中抗衡、完成台獨的歷史大業。

然而一切的一切都在一夕之間土崩瓦解，世紀病毒侵擾全球，美國亦無法避免，在川普的推波助瀾以及自己老家跟著喊｢武漢肺炎｣、｢中國病毒｣引起排華，台灣人又豈能排除在外？

投入2兆美元，培植20年的阿富汗政權瞬間灰飛煙滅，還賠上3500名子弟兵生命，美國｢國際警察｣的美譽原來也只是空中樓閣；屋漏偏逢連夜雨，船遲又遇打頭風，極端氣候強列來襲，美東8州成了水鄉澤國，紐約大街成了泳池、地鐵成了大瀑布、海豚出現街頭、地下室淹水、房屋倒塌，百萬人停電、居民被迫在室外搭棚度日，政府與民間這才發現，美國的基礎建設居然如此落後，連最起碼的生命安全都保障不了，美國夢瞬間幻滅。

911紀念日前夕，美國總統拜登向習近平遞出橄欖枝，談經濟、談氣候、談新冠，就是不談台灣問題，蔡英文的美國夢不知醒了沒有，美國人真的把妳擺在眼裡嗎？

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