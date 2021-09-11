每年酷熱的暑假，是三軍九校入伍訓的日子，一群熱血青年立志從軍報國，而入伍訓是由民轉軍的必經之路。今年因為疫情影響，國防部以「防疫優先」將入伍訓分成兩階段，並首次延期受訓，改為今年八月及明年一月舉行，分兩階段受訓，八月並由各軍校舉行受訓，取消了聯合受訓，著實也讓軍校入伍生的家屬放心許多。

在防疫優先的前提下，第一階段的入伍訓已於8月27日落幕；只不過，第一階段的入伍訓結束，並不代表事情已經過去了。防疫固然重要，但是國防戰力卻不應該因此而有所減少，「軍校入伍訓延期」這件事不容小覷。雖然國防部認為軍校入伍訓分兩階段受訓、各自學校受訓，能夠減少今年入伍生退訓的數量，雖然目前檯面可以看到蠻多的好處，但軍校入伍訓延期後，有可能會發生的事情也是值得省思與關注的。

軍校入伍訓通常為期兩個月，其課程循序漸進，對於給入伍生的壓力也是逐漸增加，通過考核才會回到各軍校，進行四年或兩年的學年教育。每年寒、暑假也都會安排寒訓、暑訓。今年110年三軍九院校聯合入伍訓，第二階段為明年寒假舉辦，但會以既有的寒訓來做訓練，如果從這去想，那如果寒訓是可以代替入伍訓，這樣在非疫情期間還有需要將寒訓可以替代的課程放入入伍訓嗎？如果寒訓、入伍訓有其個別之特殊性，不能相互取代，那110年入學的軍事院校學生，在第一學期結束後，除了既有的寒訓外，是否還要額外將未完成的新生入伍訓練補足？若要如此，會不會為了不影響各軍校下學期的相關規劃，而把寒假縮短？

今年軍校入伍訓延期確實能夠減少退訓的情況發生，而學年教育也早已講求人性化的管理，在第一學期結束前退訓人數有望能比往年低。但以國防部所規劃的寒訓及第二階段的入伍訓的強度，是比今年入伍訓的強度來的更困難，若是不適應的話，在寒假後極有可能有一波退訓潮，但屆時空缺員額是無法在下個年班補齊的。

此外，入伍訓期間會有一些入伍生適應不良，因此自願退訓，這時權益問題就浮現了。依照《軍事學校退休學開除學籍學生服役處理辦法》第四條規定，退學學生依法服行其應服之兵役時，其已受之新生入伍訓練及軍事訓練時間，能夠折算其應服役時間，而其中的「新生入伍訓練」，已完成新生入伍訓練者，則按日折算，未完成新生入伍訓練者，不予折算役期。今年分兩階段受訓，那究竟是要今年暑期入伍訓後，歷經一學期的學年教育，明年寒假受完訓才算完成入伍訓？還是比照四個月軍事訓練役，當結束一階段受訓則開立證明，也能從這發現，今年的軍校入伍訓後的退訓學生相關權益，國防部的人參次長室之人才培育處，在這部分也沒有公告的很清楚，他們回答詢問相關狀況時，也僅引用法條回覆，讓人覺得這政策仍是相當模糊。

此外，軍校入伍訓除了訓練外，更是能夠讓不同學種的軍校生有所交流。在未來國防部將規劃軍團走入歷史，而以作戰區為主的模式，身為作戰區指揮官至少也要對其他軍種是有相當程度的了解，而這可以用入伍訓時所認識的人脈來進行了解。但若入伍訓以今年為各校自行受訓，對於這群未來的軍士官來說，確實會減少與跨軍種的交流。

國際情勢緊張，因此我國國防戰力更應該要穩固。重視防疫的同時，也應該要兼顧國防人才培育。這群軍校生未來是軍隊的骨幹，與軍事訓練役有所不同，未來這些軍校生畢業後至少會在軍中服役十年以上，國防部的思考更應該要更長遠。

但若國防部認為此次軍校入伍訓延期，成效分析良好，那就要思考未來軍校入伍訓是否都比照今年的模式？或許國防部能夠將今年以及未來三年當從實驗組，在這些軍士官下部隊後，分析其是否能比先前的年班更能夠適應部隊生活。另一角度思考，入伍訓延期，國家支付的軍餉也就節省一個月。依今年三軍九校招生簡章統計，若滿招則有近三千餘位的學生將受訓，這樣軍餉及膳食費，公帑則省下將近三千萬元以上。

疫情發生確實是有一些政策需要變化的，也相信國防部因為疫情而做相關政策的改變，是相當的勞心勞力，但若可以再更人性化一點的思考，改變軍中過往一些較不貼近實際面的政策，相信對於國軍未來招募志願役士兵、軍事院校學生班隊會更有幫助。（作者為大九學堂二期學員）

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