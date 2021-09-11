友人最近傳來兩段影片，分別是新加坡與我國海軍招募新人的短片。兩相比較，高下立判。

新加坡的短片旁白以「加入海軍？你一定是瘋了」做開場白。然後描述當海軍必須接受極為嚴格的訓練，忍受海上艱苦的生活。但是這一切，都是為了保衛國家的安全與主權。因為海洋是我們國家的生命線，是第一道防線，也是最後一道防線。

短片最後說：如果你有膽量、有毅力、有心，就知道我們有理由。我們不是瘋子，我們是海軍。

反觀我國海軍的短片，有8位身著軍裝的年輕男女，在939號軍艦旁的碼頭上，伴隨著音樂大跳單人舞。讓人看了一頭霧水，不知道這段短片要表現甚麼？是顯示我海軍舞藝高超？還是顯示軍中生活歡樂無比？

新加坡的短片，充分顯現軍人應有的雄壯、威武、嚴肅、剛直，以及軍人特有的使命感與榮譽感。也能凸顯當軍人的那份榮耀。對於熱血青年具有甚大的激勵作用。

我們的短片能發生甚麼作用？又能招募到甚麼樣的年輕人呢？

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