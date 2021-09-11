「兩岸企業家峰會」新任理事長劉兆玄就任，立即推舉郭台銘擔任副理事長，還特別為他打破慣例增至兩席。這有點像兩年前，郭要選總統，國民黨就加設了一個榮譽黨員給他一樣。

本來，郭台銘屬兩岸企業家的佼佼者，很多人對他都有很高的期待，尊他為郭董。但自從他想參與政治以後，他似乎已經淡出了對岸，而且很想跟對岸切割，甚至跟中國大陸保持距離。或許，他認為這樣，是對他選舉有利的。

所以，自國民黨2020黨內初選開始，他的兩岸立場便很亂。他說要捍衛中華民國自由民主，但在面對有媒體因主張兩岸和平被羞辱抹黑，他卻配合親綠媒體去落井下石，還說大陸正在操控媒體引導中華民國總統候選人。

面對中天記者問他的：「你說不畏大陸威脅，沒怕誰的說法還算數嗎？」郭用手怒戳記者的胸口說，「你去叫國台辦下個指令給你們老闆再說，少問這種問題！」在與網紅館長直播時，又講「我是給中國飯吃，不像有人是需要中國市場，是跟中國要飯吃。」

他又曾信誓旦旦地表示，民進黨若通過《反滲透法》，他就要帶頭衝立法院，可沒過多久又改口，說從未反對《反滲透法》，他是最希望抓匪諜的，他只是反對程序瑕疵云云。

紀念「八二三炮戰」61周年，他又發文表示，絕不能讓將士們反併吞的精神被政客拿來當成選舉消費。然而，當年政府保台是為守中，豈是謀獨？但他卻把當年兩岸為國家統一的努力，扭曲成了併吞，他反想要當兩岸分裂的最強外掛。他歪曲九二共識，把各表表成兩個中國，完全背離了中國國民黨的初心。

2017年10月底，大陸國家主席習近平與多位中外企業家座談，介紹十九大報告，座上賓的郭台銘寫下了滿滿兩張A4筆記，稱讚習是個「great leader」。相較被他暗諷的中聯辦，彼時他被說是直通中南海，在對岸有百萬員工，享受和平紅利，而自稱結交全球政要、盱衡國際的知名企業家，他竟說出「我是給中國飯吃」，這樣偏狹與狂妄的話，真是令人嘆息！

當然，這一次他能夠爭取到且捐贈大量的BNT疫苗，這是很值得肯定的事，但他又要去否定上海復星的代理權，說這個是直接向德國拿的，這些附和應付台獨的說法，其實都是不必要，而且是對兩岸關係不利的。

兩岸企業家峰會是兩岸重要經貿交流平台，過去對推動兩岸經濟交流合作發揮了積極作用，郭台銘如果真想為兩岸關係做一些正面的工作，而不是把它當做一種選舉的消費性質，那他實在該在國家的「復必泰」上多下點功夫，多做點實事。（作者為自由撰稿者）