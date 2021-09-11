藝人小S（徐熙娣）8月初因接連在社群平台上，替參加東京奧運的台灣選手加油，因提到「國手」2字，被大陸網友瘋狂出征。無獨有偶，藝人張鈞甯也因碩士論文《我國演藝人員經紀管理之法制問題》標題有「我國」2字，也被大陸小粉紅扣上台獨帽子。

大陸批評演藝人員除了統獨的因素，還有愛國的因素，例如漫威新片《尚氣與十環傳奇》的主角劉思慕自電影上映以來在全世界都獲得了積極的評價，除了一個顯著的例外：他的出生地。

劉思慕出生於中國，童年移居加拿大，他在2017年加拿大公共廣播公司的一次採訪中用不太討人喜歡的語言描述了為何他父母親離開中國，這些評論在中國社交媒體平台微博上重新浮出水面，引起了迅速的反彈。

微博的一個評論說「這就是『高級』中國人的優越感嗎？」「高級」是一個諷刺的用語，指的是出國留學或在國外生活的中國人，類似於「漂白」，其他微博用戶則威脅說，如果該電影在中國上映，將對其進行抵制。

大陸政府近來大規模整頓娛樂圈，凡列為「劣跡藝人」的人皆遭封殺，例如趙薇因神祕原因「被消失」，林心如、范冰冰也都有事。大陸網民看在眼裡，將「劣跡」擴大到不夠愛國或批評中國的藝人，甚至「既往必咎」，幾年前的不當言論都把你翻出來。

再加上近年來中美貿易戰所引發的高亢的民族主義和愛國言論，更造成對華裔的知名人士進行了嚴格的忠誠審查，如果他們批評中國政府或中國事務，往往就會被大陸小粉紅貼上「不忠」或「背信棄義」的標籤。

首位華裔最佳女導演趙婷出生於北京，當她的電影《游牧民族》獲得奧斯卡獎項時，在中國社交媒體上或官方媒體上完全被忽視，這一切都是因為在2013年的一次採訪中，趙婷描述了她童年時代的中國是一個「到處都是謊言」的地方。

儘管趙婷在奧斯卡頒獎典禮上自豪地談到了她的中國血統，但她仍然面臨大陸網路上廣大民族主義者的攻擊，這顯示大陸對於批評的容忍度越來越低，尤其是當批評來自世界舞台上的名人時。

雙重國籍的爭議也面臨了同樣的緊張局勢，持有加拿大護照的香港演員謝霆鋒在中央電視台播出的採訪中表示，他正在申請放棄加拿大公民身分。國營的《環球時報》報導說，「謝先生說他有責任向世界傳播中國文化和精神」。

隨著政治緊張局勢加劇和中共中央加強民族主義運動，世界各地的華裔越來越多地被迫面對忠誠問題。然而對於那些公眾人物來說，選邊站會對他們的職業生涯和公眾形象產生巨大影響，選西方將會喪失大陸的廣大市場，選大陸，就會變成壓迫和反人權的幫凶。

隨著美中關係和兩岸關係的惡化，想要兩邊都不得罪的人能走的路可能愈來愈窄，夾縫中要生存就更艱難了。

（作者為國立臺北商業大學校長）