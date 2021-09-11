從未對縣市合併有過具體主張的林智堅，忽然喊話推動新竹成為第七都。民進黨為替他安排出路，揚言量身打造《地制法》，下修直轄市人口標準，此例一開，等同宣告非直轄市的綠營縣市長，都將有望循此途徑變相延伸任期，嚴重牴觸民主政治的任期制精神。

新竹縣市是否應該合併？合併時，是否應將同屬生活與經濟圈的苗栗納入考量？如果合併結果對國家是利大於弊，此事當然值得討論。然而，縣市整併牽涉國土規劃與資源分配，這是國家大政，不該為特定政客與派系私利，讓竹竹苗的整併與否，成為先射箭再畫靶的政治安排。

林智堅自2014年新竹市長選舉、2018年爭取連任到今年9月前，從未對升格表達看法；2017年前新竹縣長邱鏡淳喊話合併，竹市府也僅回應「沒聽過這樣的討論」。林智堅不是不能主張合併，而是他在2屆任期將屆之際才倉促提出，其出發點，無非是確定自己難以轉戰桃園市長，為避免政治生命不上不下，才退而求其次爭取升格，徇私動機，讓主張落得理不直、氣不壯。

目前竹市人口約44萬、竹縣56萬，兩者相加剛好100萬。現行《地制法》明訂人口須達125萬始得設直轄市，民進黨卻為了林智堅，準備將門檻下修至新竹人口的100萬，因人設事的修法，別說欠缺整體國土規劃，也毫無正當性可言。而林智堅又建議苗栗若要併入新竹，只要將頭份、竹南納入即可，更暴露其投機取巧、機關算盡。

民主國家採行任期制，是要透過行使職權的時限，防止官員長期尸位素餐，獨占公權力。如今，民進黨在「幫林智堅安排工作」的思維下推動合併，形同鑽法律漏洞打破任期制，此例一開，升格鬧劇將沒完沒了。