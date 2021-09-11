行政院公布五倍券最新規畫，雖然大部分民眾對可以「無償」得到政府發放5000元的振興券，顯得相當期待與高興；但我們還是必須指出，五倍券已偏離協助疫情受創者度過難關的初衷，反而將帶來物價上漲、財政惡化的惡果。蔡政府如果真的關心受疫情之害庶民的生計，就請拿出對症下藥的政策，而不是買票式的討好！

受創者得不到援助

五倍券政策提出的初衷，是以紓困為主軸，強調要刺激消費，規畫之初限定用在3級警戒中受創嚴重的餐飲、零售、藝文表演活動等幾個產業，但之後政策的目標、規畫的內容卻不斷改變，紓困已不在考量之內，提振經濟成主軸。

但台灣經濟整體而言並不差，甚至有些過熱，出現物價上漲的趨勢，根本不需要刺激。事實上，民進黨立委與行政院的爭執、互動及最後定案的重點，已擺在「如何讓民眾花得爽」上面；由原來要民眾花1000元領回5000元振興券，變成全部由政府來埋單，民眾一毛不花就能領取5000元的五倍券，以四口之家而言，等於政府發2萬元供消費，如此好康，當然全民歡騰。

更讓人瞠目結舌的是，最後公布的五倍券適用範圍，包括：餐飲、夜市、市場、學費、補習費、婚宴、百貨公司、書店、演唱會、體育賽事、旅遊住宿、國內店商網購等皆可，換句話說，幾乎無設限；其中最讓人不解的是國內電商、外送也「有條件適用」。

眾所皆知，新冠疫情帶來的改變中，「宅經濟」爆發是一大重點，全球電商龍頭亞馬遜的營收、獲利、股價都大增，去年以來已增加10多萬名員工，國內電商表現亦亮麗：電商龍頭MOMO從3級警戒之後，營收暴增4到5成，網路家庭也成長超過1成，當時全台物流生意好到大塞車，外送平台同樣大幅成長。

只要政府規畫者腦袋中還稍稍有一點用五倍券協助受創業者的想法，那些因疫情反而大發利市的業者如電商，就不該列入適用範圍；但最後的結果顯示，政府顯然連「裝一下」都免了，反正就是透過舉債、用納稅人的錢，發錢給每個人消費，皆大歡喜。至於這是紓困還是刺激經濟、或是純收買民心、甚至變相賄選，反正明年地方選舉又來了，就不必多想、多說了。

買票式五倍券政策犧牲了受創者得到援助的機會，5月疫情再起進入3級警戒以來，餐飲、零售、國旅相關等產業受創嚴重，以族群來看則是自營商、作小生意的庶民；疫情嚴重時許多小商家、觀光景點商家等幾乎只能關起門、收入直接歸零，部分至今仍無法恢復正常營業。

承擔錢變小的損失

政府花了千億大撒幣，照理該這些受創業者多受惠，遺憾的是，這些庶民即使受惠，也只是涓滴之惠；從消費券與三倍券的經驗來看，受惠最多的是大賣場、量販店或較高檔的餐廳，經營小生意的庶民們「吞不下」這麼多消費，受惠很有限。反而收入、生計完全未受影響的製造業員工、軍公教等坐享五倍券「白吃的午餐」，豈曰公平？

更不幸的是：庶民難以受惠以外，反而可能受害。今年全球通膨之勢已見，國內消費者物價上漲雖然尚未超過2%，但代表生產的躉售物價已上漲達11%，庶民在收入減少之餘，還要承擔「錢變小」的損失。再者，蔡政府從前瞻計畫到多項軍購、再到疫情紓困，每個項目都是數千億元的花費，發五倍券的千億元全部是借來的，政府負債這幾年是持續增加中，庶民及他們的子孫，未來要一起「背債」。

既然五倍券政策是全然「政治考量」下的產物，而且已推動到此地步，要蔡政府「回收」已無可能，但對那些生計受創又難以因五倍券受惠的小商家與庶民，我們希望政府能有其他補救、援助的政策，例如，透過地方政府社會局、或是鄰里基層單位，由他們找出、提報需要援助的庶民，直接發放紓困金，讓他們活下去，支持他們到疫情結束回歸正軌之後。

至於先前那種浮濫發放紓困金的方式p職業工會成員全部發放、或是所謂的家庭防疫津貼等，都虛擲了不少經費，可一不可再，千萬別再玩。至於像五倍券不知所為而來的全面大撒幣，更是萬萬不可。