大陸幅員遼闊、人口眾多，號稱「大就是美」，超大型國企是經濟支柱，但近年大型民企崛起，已具有全球影響力。不過，近年大陸開始著重具研發能力、創新能力的中小企業，日前成立北京證券交易所，就是針對所謂「專精特新」的中小企業，給予資金支援，期望帶給中小企業足夠的資金闖出局面。

創造有利投融資環境

所謂「專精特新」中小企業，是指具備專業化、精細化、特色化、新穎化4大優勢的中小企業，也可以說是「隱形冠軍」企業。早自「十二五」規畫以來，大陸有關部門就已發布相關政策力推中小企業向「專精特新」發展，「十四五」規畫和2035目標綱要中再次提出。7月30日中共政治局會議要求開展補鏈強鏈專項行動，加快發展專精特新中小企業，以解決被美國技術限制的難題。

鼓勵中小企業發展，背後突顯兩個重要背景：於內，大陸經濟進入產業升級與高質發展階段，「共同富裕」成為中共執政的關鍵詞；於外，歐美等國家在關鍵核心技術上繼續對大陸限制出口，使大陸面臨產業鏈供應鏈安全風險。專精特新中小企業長期專注細分市場，創新實力強、配套能力突出，對加快經濟轉型升級、突破關鍵核心技術填補產業鏈缺口、維護供應鏈穩定和改善民生具有重要意義。

在政策支持下，大陸「專精特新」中小企業數量已突破4萬家，其中「小巨人」企業已近5000家。「小巨人」企業是「專精特新」企業中的佼佼者，有9成以上集中在核心基礎零組件和電子元件、關鍵基礎材料、先進基礎工藝、產業技術基礎領域。

融資困難、融資成本高始終是大陸中小企業發展的難題，深圳中小板、創業板、新三板、科創板雖著眼於中小企業，但據統計，在專精特新名單的A股上市公司僅約300家，顯然滬深市場對企業上市門檻太高。

北京證券交易所以現有的新三板精選層為基礎，將可以創造有利於更多中小企業的投融資環境。德國、日本等製造業強國的實踐以及大陸的探索，均表明培育更多的創新型企業、催生更多的「小巨人」企業，對提升國家製造業水平大有裨益。

小巨人迎強勁吸金潮

民營經濟為大陸貢獻了50%以上的稅收、60%以上的GDP、70%以上的技術創新、80%以上的城鎮就業、90%以上的市場主體數量，是「專精特新」的潛力股和儲備力量。新冠疫情發生以來，民營企業尤其是中小企業的生存環境惡化，只有加速成為「專精特新」型企業，擁有技術優勢，具有不可替代性，才能在激烈的競爭浪潮中更好地生存下來。

另一方面，應優化創新環境，給予「專精特新」企業更良好的經營環境。過去兩年，大陸在資本市場推陳出新，為不同行業、不同規模的中小企業提供融資平台，包括創業板的改革、科創板的設立，以及持續推進全面註冊制，乃至北京證交所的成立，就是為了服務更多中小企業。而今年以來的反壟斷行為，從某種程度上說，也意在為中小企業創造更大的發展空間。

作為國家鼓勵的方向，大陸專精特新企業迎來新的發展機遇。隨著北交所的成立，資本市場已經將「專精特新」企業看作下半年的新賽道。

未來「小巨人」企業將迎來強勁的吸金潮，人工智慧、5G、網通、新能源汽車設計等高科技行業將成為研發創新的重點領域。大陸工信部表示，爭取到2025年，培育10萬家省級「專精特新」、1萬家「小巨人」、1千家「單項冠軍」企業。

台灣擁有眾多符合「專精特新」特徵的企業，南通斯密特森光電科技公司就名列大陸第2批專精特新「小巨人」企業名單中。大陸市場向台灣隱形冠軍企業敞開大門，各地的產業園區為兩岸中小企業提供孵化土壤，多家銀行及金融機構都推出對台資企業的金融服務措施。在大陸培育隱形冠軍企業的過程中，台資、台企大有可為。