美國拜登總統最近諸事不順，從阿富汗的潰敗撤軍，到新冠疫情擴大，及同黨參議員反對預算計畫，《紐約時報》專欄作家於是批判拜登又是一個失敗總統，導致美國成為降格國家。在如此內外壓力下，許多評論擔心，拜登是否會轉移焦點，再號召對抗中國的印太戰略，甚至以對中戰爭取代失敗的反恐戰爭？

不過，前日拜登再度與習近平通電話，兩人討論不讓兩國競爭演變成衝突的責任，拜登說願同中方開展更多坦誠交流和建設性對話，推動美中關係重回正軌。同時，拜登也強調美國會持續關注印太地區的和平、穩定及繁榮，並且會持續為世界各地的人權發聲。

然而，華盛頓還是兩手策略，經常作為華盛頓釋放重要消息的英國《金融時報》指出，拜登政府正在考慮將台北駐美國的代表處由「台北經濟文化代表處」更名為「台灣代表處」。此舉勢必引起北京強力反彈，力道應該不會遜色於處理立陶宛設「台灣代表處」的反應。

讓外界略感意外的拜登與習近平通話，顯然是受到阿富汗撤軍及20年反恐戰爭失敗的影響，同時內政與預算都出現嚴重問題，拜登在民調急速下滑壓力下，改走國際穩定與國內修復的「拜登主義」，外界普遍認為中美關係可能由脫鉤針鋒相對轉向分歧管控。

至於更名「台灣代表處」可能是探風向的測試，也可能是刻意高舉台灣議題，然後不作任何變更的放下。不過這種兩手作法，使得習拜通電話的善意關係為之一變，如果真是拜登政府的刻意佈局，則拜登致電習近平則是預防性措施，並非真要緩和關係，反而是預告後續重大事件，中美衝突將至。

拜登政府最近可能有哪些劍指中國的重大動作呢？一是已經預告的台灣代表處更名；二是9月底在華盛頓舉行的四方安全對話元首峰會，美日印澳可能端出制中大菜；三是《華爾街日報》報導，拜登政府正考慮針對中國大陸對產業界的補貼行為展開新調查，恐導致美國對中國銷美3000億美元商品增加新關稅。

從國際關係分析四層面：個人、國內、國際、全球因素分析之。個人層面，這次習拜通話應是拜登自行重新掌控對中政策的決定，國務卿布林肯和副國務卿雪蔓無能突破中美僵局，加上阿富汗撤軍處理糟糕，美國媒體要求布林肯辭職聲音擴大，使得拜登需親自透過電話穩住中美關係。此外，坎貝爾在習拜通電話同時釋放支持台灣代表處更名，預計印太戰略步調不一定會放緩。

國內層面，拜登主義強調中產階級的外交政策，是以國內政策與民意為導向，鋪陳對外關係與戰略佈局。現在拜登國內問題一籮筐，疫情、經濟、通膨、預算、移民等，特別是對中關稅遲遲不降，引起美國企業的反彈抱怨，此時放緩中美關係的衝突面，有助專注處理國內議題。

國際層面，拜登政府這幾個月建構的針對中國的外交聯盟並不成功，法德兩國要走自己的路，東南亞國家不願在中美選邊，只有日本、印度、澳洲與台灣亦步亦趨；阿富汗事件之後，盟邦國家向心力弱化，但另一方面，拜登政府在阿富汗撤軍時指出，將會移轉重心到印太地區，面對美國的主要戰略競爭者中國的挑戰，並透過四方安全對話，強化美日印澳的連結。

至於全球層面，這兩年中美貿易關係更加密切，即使6成中國大陸出口到美國商品被課徵平均20%的高關稅，去年中國大陸對美貿易順差依然高達3100億美元，這證明全球化分工影響下，雖然關鍵技術持續管制，但中美無法經濟脫鉤。此外，拜登十分重視的氣候變遷議題，拜登好友兼特使凱瑞上次天津之行，更帶回來北京的強烈訊息，合作必須相互尊重，合作必須相互信任。

習拜通電話加上台灣代表處，拜登政府釋放出錯綜複雜的訊息，是真的在各種因素下，決定放緩中美對抗，重返分歧管控？或者，其實是預告中美衝突，通電只是事先提醒希望競爭不會變成衝突？是否會更名台灣代表處？是否在四方安全對話號召盟友抗中，並強化「台海議題國際化」訴求？是否不降高關稅，反而考慮課徵新關稅？我們很快會知道答案。

（作者為前國安會副秘書長）