民55年（1966），中山院火箭研究所從國外購得一套二戰末期德國V-2飛彈技術資料。因V-2飛彈同時是美國、蘇聯彈道飛彈的宗師。所以，中山院特地派了幾位專家，到德國實地瞭解，希望從V-2飛彈開始，步入彈道飛彈的大門。

這段期間，桃園龍潭還是相當荒僻的鄉下地方，中山院工作人員住在那裡，晚上唯一的消遣就是看電視。當時台灣的電視台祗有「台灣電視公司」，正播出李小龍主演的「青蜂俠」連續劇。引發了火箭研究所人員的聯想力，便把這套與德國合作的彈道飛彈研究，稱之為「黃蜂計畫」。

當中山院火箭研究所提報研製「黃蜂計畫」的時候，唐君鉑知道這是飛彈動力的根本，至表重視。於是，他把中山院計畫處長劉元發將軍，也是中山院核武研製計畫最重要的協調人，調任為火箭研究所所長，以期配合核能研究所原子彈的研究製程。

「黃蜂計畫」的推動，以及後來接續的「青蜂計畫」，及擬與以色列中短程彈道飛彈「耶利哥」合作的400公里以上射程飛彈，主要是想作為原子彈的投擲工具。但中山院初期核武發展的「新竹計畫」，因吳大猷的反對而受阻，後雖改提「桃園計畫」取代，雖然進程順利，但核武的腳步，最後還是在蔣經國的裁決下，停了下來。所以「黃蜂計畫」、「青蜂計畫」等方案，自然就變成一個無用武之地的計畫。

這些努力雖未成功推出可攜帶核彈彈頭的彈道飛彈，但卻替中山院打下了堅實的火箭發展基礎。以後中山院研發之「雄蜂計畫」、「天弓計畫」、「天劍計畫」乃至晚近傳聞中發展之中程彈道飛彈等，實皆由這些計畫預先紮下深厚的根基衍生而來。

當國府中山院專家在德國研習V-2飛彈的時候，得知二戰末期德國除了V-1及V-2飛彈之外，還研製了一款供德國海軍使用的HS-293攻艦飛彈。民56年（1967）這批專家自德國返回台灣後，把得自德國的HS-293攻艦導彈資料（註三），交給時任中山院籌備處主任的唐君鉑。

唐氏認為，HS-293攻艦導彈的目視導引功能，和中山院電子研究所的關聯比較密切，於是唐氏將這份資料，交給了那時任職電子所控制組的韓光渭博士，由韓氏去聯絡院內有關人員，共同研究。

中山院電子研究所在成立之初，除空軍航空研究院電子組長宋玉出任副所長外，所有負責人及絕大部份研究人員，幾乎全來自海軍。對民47年（1958）馬祖外海三艘巡防艦，圍攻一艘無武裝木殼機帆船，竟未擊沉一事，無不印象鮮明。茶餘飯後之時，早有共識若有機會，一定要為國府海軍研製犀利的攻艦飛彈，逐步擺脫對外國主要是對美國的依賴。

民57年（1968）間，控制組把HS-293攻艦飛彈技術資料，畫分成若干章節段落，以分工合作的方式，分配給火箭研究所及電子研究所相關工作人員研讀。要求每人提出讀書報告，並登台解釋說明。這是中山院，最初從事戰術性導引飛彈研究的起點。斯時國府陸軍已擁有美國供應的「勝利女神力士型」飛彈及「鷹式」飛彈，這兩型飛彈都屬於防空用途。

前者用於對付中、高空，後者則用於對付中、低空敵機。國府空軍當時則已擁有美製響尾蛇飛彈。前述陸軍之兩型飛彈在演習時使用的靶機，名叫「火蜂」。中科院控制組人員，最初一度希望把「火蜂」改裝成飛彈。但「火蜂」靶機由美軍直接操控，無由獲得。韓光渭乃把空軍現有的OQ-19B靶機取代美軍「火蜂」靶機，作為改裝為飛彈的樣品機，仍將這項計畫稱之為「火蜂計畫」。

OQ-19B靶機，使用小型汽油發動機，靶機設計僅有兩翼的副翼，可作大轉彎之用。機尾並沒有方向舵，要操縱這靶機以攻擊目標，幾乎是不可能的。正如划一艘小艇，因速度慢，尚可用雙槳操縱艇首方向。但若是裝上了機器的小艇，艇尾非裝有方向舵不可，想用艇側的兩槳調整艇向，殆難成功。

1963年05月14日五十一年度學術文藝獎金在教育部頒發，教育部長黃季陸頒發金質獎章及獎狀給工科組的韓光渭。（徵信新聞攝影組攝）

當韓光渭提出構想，要把OQ-19B靶機改裝為攻擊性載具的時候，宋玉副所長即表反對。理由是這個靶機沒有方向舵，如何能精準操控飛行方向？宋玉畢業於中央大學航空系，是抗戰末期加入國府「航空工業計畫室」的精英之一。後赴美國史丹福大學攻電子計算機，是台灣資訊業的先驅。

所以宋玉較韓光渭更能瞭解航空器的基本性能，但當時宋玉也不是很瞭解導引控制是怎麼一回事。於是宋玉的反對意見，並不能阻止控制組把OQ-19B靶機，安排到淡水海濱去做攻擊目標的飛行控制試驗。結果呢？當然是失敗的。因為OQ-19B靶機機身的設計過於簡陋，「火蜂計畫」無疾而終乃為必然。

本文提及此事，在說明從事國防高科技的工作人員，他們都是一時之選，受過很完整的科技訓練。但他們在開始時都不是專家，只是依靠著他們建設現代國防的熱誠和理想，努力向前。他們不懈地從工作中學習，逐步成為世界級的頂尖專家。所以，韓光渭最後也變成了中央研究院的院士。

火蜂雖然熄火了，控制組內同仁，在韓光渭的領導下，仍然向自製飛彈的艱困路途邁進。經一再商討研議，最後獲致共識。認為應該從研製現代化的先進攻艦飛彈著手，開始時目標不必太高遠，飛彈的射程先以30公里的目視範圍為限。其次，無論是電子技術或者火箭推動等技術，都不要脫離當時中山院火箭研究所及電子研究所已具有的能力太遠。如此，所有研發飛彈的材料或者零、配件，亦都較易取得或自行研製。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】