最近張鈞甯說「兩岸都是中華民族」，在台灣也引起軒然大波。在現在的台灣，「中國人」這一詞是全然的政治符號。

我出生於1989年，父親外省、母親本省，從小也沒有人跟我強調過「台灣人也是中國人」之類的。

我以前的成長路程中，至少直到上大學的時候，都不知道什麼叫隱性台獨、華獨......那時的台灣，兩岸，沒有這麼多詞彙。

我以前講到大陸，也是大陸、中國，輪流用。我這一代的台灣孩子，小時候多數人真的沒有意識到這樣對大陸朋友而言的意義。應該說我們成長的過程中，根本沒有過「對岸」、「中國人」的概念，眼睛看見的、聽到的、親身體驗的，都是「台灣」。

甚至還有我有位剛到上海的台灣朋友以為大陸人不喜歡被叫「大陸」，因為她以為「不正式」。

這是去中國化的影響，但更是我們對中國大陸土地的陌生。

本人剛到大陸時，「你們中國我們台灣」是口頭禪，後來被同學「善意糾正」。那時候兩岸關係和緩，我只是單純認為「大陸同學不喜歡，那就改口唄」。

所以往後，不論是Facebook還是日常，即使回台灣，我習慣不用「你們中國」，改用中國大陸。

我選擇到這裡生活，我要交這裡的朋友，我想在這裡發展我的夢想，既然選擇了，接受當地人民的底線，尊重當地人的政治情感，這就是當初在大陸、對政治一竅不通的我的最簡單想法。

我還是過得很快樂，跟各路朋友吃小龍蝦，大家說「我們都是中國人，同胞啊」的時候也從一開始的不習慣到適應。

大陸朋友講起「中國人」，其實是一種很根本的文化、血緣概念，台灣對這個詞是全然的政治化。所以一開始聽到「中國人」感覺怪怪，最簡單的想法，就是「我是拿台灣自己的護照，又不是『你們』的護照」！

還拿著我的護照追著大陸同學，你看你看，這是「我們的護照」，跟你們不一樣啊！！

忘記同學說啥了，反正在北京待著待著，也逐漸不覺得這有什麼了。

真正對「中國人」產生理解的，是因為我媽。

某一次跟我媽聊天，我開玩笑，老媽你知不知道，我們這些在大陸生活的台灣人非常自覺，每次碰到政治爭議，都要念三十遍「我支持九二共識一個中國大家都是中國人」。

我媽很奇怪地看著我，你是中國人呀，你爺爺(我爸那邊的)不就是河南過來的嗎？自己的出身有什麼不能說的呢？

你是台灣人也是中國人呀，這跟政治有什麼關係？

我媽很本省，祖輩不知道多少代之前就到台灣了，從小只說閩南語，從前堅定反對國民黨。

她當了一輩子公務員，50歲退休前從沒去過大陸。從小到大，她也沒跟我說過一句「我們都是中國人」這種話。

所以我好驚訝，嘴巴張成O字型，立刻發微信朋友圈。

我的大陸室友立刻跑來，唉喔老鄉啊~

我是不是在不該政治的地方，政治了呢？

兩岸的情況太特殊，中國人這三個字，對那時的我而言，許多時候有政治也有文化，我有時根本不在意，但在特定時期仍會糾結。

但我媽的話，好像讓我有點……有點……

「是啊，不過就是這樣而已」的感覺。（郭雪筠/台北女孩）

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