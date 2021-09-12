大陸近日發布《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，明確了橫琴粵澳深度合作區四大戰略定位：促進澳門經濟適度多元發展的新平台、便利澳門居民生活就業的新空間、豐富「一國兩制」實踐的新示範、推動粵港澳大灣區建設的新高地。該總體方案的重大創新體現在哪裡？突破性政策會帶來何種影響？如何建設好合作區？中國國際經濟交流中心產業規劃部部長、研究員王福強日前接受中新社「東西問」專訪，作出深度解析。

現將訪談實錄摘要如下：

重大制度探索：推動實現一個「大澳門」

中新社記者：您認為《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》的重大創新體現在何處？

王福強：首先是管理體制創新。這是一次重大的制度探索，總體方案提出的「健全粵澳共商共建共管共享的新體制」，是對於「一國兩制」新時期的發展和完善，是社會主義和資本主義兩個異質制度框架下開展深度合作的有效探索。選擇這種新體制是基於前期粵澳雙方合作的相關經驗，並著眼於構建穩定合作關係的綜合性考慮。

其次是管理模式的創新設計。在粵港澳大灣區建設領導小組領導下，粵澳雙方聯合組建合作區管理委員會，並實行雙主任制，由廣東省省長和澳門特別行政區行政長官共同擔任，澳門特區委派一名常務副主任。這樣，給予了澳門充分的決策權，保障了其權益，同時也有效解決了主體平等性的問題和澳門參與路徑的問題。

這種創新，便於橫琴營造趨同澳門的制度軟環境，便於吸引澳門居民在此生活就業。這種模式，利於引進澳門管理模式、管理理念、管理手段，打造類似澳門的生產生活環境，將「小澳門」適度放大到「大橫琴」。

澳門自回歸祖國以來，雖然各方面均取得長足發展進步，但仍面臨著發展空間有限、產業單一等問題。「小澳門」太小了，空間狹小、產業單一，無法持續穩定發展。推動澳門長期繁榮穩定，需要為它提供空間，橫琴約106平方公里的空間就是為了配合澳門產業多元發展，配合澳門居民生活就業。這樣的一個「小澳門」加一個「大橫琴」，就可以實現一個「大澳門」。我們可以把「大橫琴」做成「小澳門」的擬制空間。如此一來，就為澳門提供了產業空間和物理空間，進而支撐其發展。

此外，橫琴新的體制明確了「收益共享」機制，體現了澳門能夠有效共享橫琴建設發展紅利，有利於堅定澳門投資橫琴的信心和熱情。

關稅區擴大：承載澳門新產業

中新社記者：您認為總體方案有哪些是突破性的政策，會帶來哪些影響？

王福強：總體方案提出了一些突破性的政策，其中「對合作區符合條件的產業企業減按15%的稅率徵收企業所得稅」的規定，會促使總部經濟迅速發展。此外，金融開放政策非常突出，特別是「非金融企業外債項下完全可兌換」政策，這是對於跨境金融管理的重大創新，是真金白銀的政策，會促使橫琴發展成為世界級的融資中心。

同時，總體方案提出貨物「一線」放開、「二線」管住政策，也是一大突破。從關稅管理角度來說，會形成「境內關外」的管理體制，相當於在WTO框架下，中國將本國三個關稅區的空間範圍作了微調，把澳門的關稅區適度擴大到橫琴的範圍上，而內地的關稅區則相對壓縮。如此一來，相當於在橫琴構建了一個與澳門關稅水平相適應的新區域，該區域完全可以承載澳門謀劃的新產業。

回歸初心：推動澳門融入國家發展大局

中新社記者：橫琴粵澳深度合作區的四大戰略定位中，排在第一位的是「促進澳門經濟適度多元發展的新平台」。您怎麼看？

王福強：橫琴粵澳深度合作區的建設不只是為了把GDP規模做大、把經濟發展好，而是為了配合澳門的產業適度多元發展。

合作區的建設對廣東而言也意義重大。廣東內部長期存在發展不平衡不充分的問題，珠三角地區與粵東西北地區之間、珠江東岸與珠江西岸之間的發展差距很大，澳門-珠海極點的GDP規模約為深圳-香港極點的十分之一。

在這種情況下，如何建設好合作區，把珠江西岸的發展能級做大，實現珠江兩岸均衡發展，並通過珠江西岸崛起帶動粵西北地區的發展，實現全省區域均衡發展，是廣東需要考慮的問題。推進橫琴粵澳深度合作區建設，牽引帶動落後區域的發展，會是很好的歷史機遇，也為粵澳雙方帶來雙贏，共同建設世界一流灣區。

相比世界其他灣區，粵港澳大灣區最顯著的區別就在於灣區內具有三種法律制度、三個關稅區，是異質制度框架下的協同發展，多個組成單元具有發展勢差和制度差異，可以通過相互借鑒、相互學習，發揮優勢，形成協同發展的效應。內地具有執行力強、以人為本、科創能力強、實體經濟夯實等優勢，港澳具有營商環境、國際交流、法治透明、市場度高等特點，可以相互借鑒、互為補償。要推動這種不同制度的務實合作，就需要採用共商共建共管共享的管理模式。無論橫琴還是前海，都是兩種制度的結合部，是在「陰陽水交匯」的區域，在這種制度結合部的區域進行創新探索，可以豐富完善我們的治理體系，推進治理體系和治理能力現代化，為後發區域的發展提供先進制度供給。

面向國際國內：開展高水平雙向開放

中新社記者：建設橫琴粵澳深度合作區，需要哪些方面參與來保證建設成效？

王福強：要充分發揮合作區建設各方的特長，真正形成合力。澳門方面在合作區內有較大話語權，但其自身的人才儲備並不足以支撐合作區的建設。所以，有必要充分利用既有人力資源，特別是現有建設團隊的積極性。同時，要積極爭取中央、廣東省、珠海市的支持，形成強大的建設合力。

作為一個高端開放平台，橫琴粵澳深度合作區也要吸引具有國際化視野的團隊加入，面向國際國內開展高水平的雙向開放。對中國來說，澳門是內地走出去的窗口；對國際來說，澳門是跨國公司進入中國市場的主平台、主陣地。在此過程中，橫琴粵澳深度合作區要承擔起雙向開放的使命，要在加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的背景下，做好溝通和橋樑的作用。

同時，要充分尊重市場，用市場化、法治化手段來吸引各類人才，包括國內外、政府、高校、智庫、商業協會、企業的人才。要努力推動合作區形成新時代的「人才特區」。如果說過去40多年改革開放的龍頭主要是看珠江東岸的深圳的話，那麼改革開放「再出發」，我們應看珠江西岸以橫琴為牽引的整體區域。

（本文原題為《王福強：橫琴能否成就「大澳門」？》）

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）

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