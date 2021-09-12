國民黨主席選舉熱烈進行，張亞中異軍突起，捲起旋風。

有些人認為，張亞中的氣勢是綠營撐起來的，目的在製造一個比較好打的對手，其實不然。張亞中不但意識形態與論理清晰度高於江啟臣、朱立倫，理論高度甚至超過韓國瑜，不少國民黨員願意把票投給張亞中。

張亞中企圖強化國民黨的意識形態，如果國民黨朝意識形態的發展推進，反而有助國民黨營造與民進黨之間的形象對比性，對已經從意識形態走向世俗化的民進黨來說，未必好打。

另外一個會受到張亞中旋風挑戰的，是柯文哲與民眾黨。柯文哲理念與立場的搖擺，眾人皆知，在意識形態上更是一片空白，國民黨支持者流向民眾黨，是因為江啟臣領導力太弱，支持者才會轉而支持一個可以挑戰民進黨的強者。

張亞中重塑國民黨的思想面，有助於韓粉與藍營支持者回流，屆時民眾黨可能要設法接收國民黨的地方派系與本土派人士，民眾黨的策略肯定要轉換。

張亞中無論勝敗，都會成為影響國民黨發展的重要人物，但韓國瑜在藍營支持者心目中的地位可能要被張亞中取代。韓國瑜可能很後悔沒有參選黨主席，但政治沒有後悔藥可吃。

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