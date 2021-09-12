蔡英文執政以來，每年的雙十國慶不曉得在搞什麼？慶祝什麼？今年，國慶主視覺「金陽雙十」登場，國旗、國號再度被消失，取而代之的是英文「TAIWAN NATIONAL DAY」（台灣國慶日）；｢雙十｣二字再度被打上馬賽克，不仔細看還真不知道是蝦米碗糕！

不懂，為什麼好好一個日子非要搞得這麼窩窩囊囊，自己心不甘情不願、也要把齷齪的心思給別人，有本事就不要辦嘛！蔡英文是總統、三軍統帥，就索性拿掉啊！幹嘛遮遮掩掩用英文TAIWAN取代中華民國？「台灣國慶日」紀念什麼東東？台獨分子不喜歡、另一半民眾更覺得彆扭，何必呢？

堂堂一國元首，做事偷偷摸摸、畏首畏尾，想獨立不敢，想推「兩國論」又沒膽，想改國旗國歌也做不成。封殺異己倒十分爽快，抄人家黨產、廢人家機構、關不同聲音電視台。

自己都不敢稱｢我國｣了，還甩鍋給張鈞甯，說什麼｢台灣是民主自由的社會，支持哪一個政黨、哪一些議題，都是人民的選擇自由，也都應該被尊重。｣聽起來甚覺麻牙。

真的！很多事想做又不乾脆，令817很扼腕；對於政敵，能打壓的又絕不手軟，讓人民懼怕，現在十月十日過｢TAIWAN NATIONAL DAY｣，張飛打岳飛，感覺很穿越。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※