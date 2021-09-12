台北論壇基金會日前邀請美國前國防部副部長、現仍活躍於政學界的何慕禮進行視訊演講，何慕禮指出，美國政治所以衰敗的真正深層原因是在於美國國內的政治。

這位現今仍是美國著名智庫「戰略暨國際研究中心（CSIS）」總裁兼執行長的老先生認為，過去30年來的經貿全球化、美國經濟的數位化與原先美國憲法所訂定的三權分立制都出現了相當的變化，因而從根本影響了美國內部深層的政治結構，繼而影響到了美國的全貌及政治態度。他甚至認為，美國可能要再花20年的時間才可能從這個衰敗的泥沼中脫身。

這位在柯林頓總統時代曾出任國防部副部長的民主黨員，與美國現任的拜登總統在90年代的中期大致有同僚之誼；拜登在當時接任了參院外委會主席。在此之前，何慕禮曾在美國國會預算局、參院軍事委員會待過十多年。所以除了他對美國內部政治變遷的分析外，對拜登政府的外交態度亦掌握得相當精準。

就在何慕禮於演說中表示，拜登其實並不想與中共為敵，也並沒有要與大陸全面脫鉤的意圖，並且強調拜登政府對抗中共的態度是「口頭要多於行動」後，不到24小時，拜登就親自打電話給大陸國家主席習近平，表示兩國都應有責任管控分歧，「不要使競爭轉而成為衝突」。

何慕禮對於美國當前的情勢定位是，就美國整體而言並沒有衰敗，但美國的政治是衰敗了。他對於美國原先憲法所規定的三權分立制逐漸演化成為當今內閣式的國會制，且把總統也捲入的情況非常擔憂，因為在這樣的結構下，美國政治上所需的中間地帶消失了；再加上美國選舉的高額花費，1個參議員的任期是6年，為保證下屆能順利連任，從上台的那一天起，每個月就至少要募到10萬美金！這些都會使得美國的政治走向劣質化且缺乏願景。他對於美國國會的制度不滿卻也無奈，在演講中甚至一度以諷刺的語調表示，改革要20年是他講錯了，是要40年！

在分析美國國內分裂的現狀時，他舉了幾個鮮活的數據。美國一共有3000個郡（county），拜登是贏得總統職位，但只贏了500個郡，落選的川普其實贏了2500個郡；但拜登的這500個郡貢獻了全美GDP的75%！同時在以黨派來畫分時，數據也同樣嚇人：全美「最支持民主黨」的前10個州，GDP是全國GDP平均值的115%；而「最支持共和黨」的10個州，只有全美GDP平均值的85%！這幾乎是一個以財富來畫分黨派的社會，更是一個以財富階級來畫分黨派的國家。

這說明了美國絕大部分藍領階級的工人為何會支持共和黨的川普，也清楚顯示了美國社會深層的分裂危機。但何慕禮並沒有提出解決問題的方案，也許大家都沒有吧！甚或明知有方案，但在現今的情況下，提出來也不可能被接受，這或許才是當前美國最大的問題。

（作者為資深媒體人）