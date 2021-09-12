莫德納疫苗遲遲未到貨，中高齡民眾憂心何時能打第2劑？中央疫情指揮中心以拖待變，專家呼籲開放混打BNT，指揮中心卻冷回混打「沒有足夠的科學證據」。當初民眾依政府規畫打第1劑，如今成為無第2劑可打的「疫苗孤兒」，政府豈能無動於衷。

颱風來襲，指揮中心取消每日直播記者會，但新北幼兒園群聚又新增確診者；境外移入個案也與日俱增，幾乎都是Delta疫毒株。台大醫院麻醉護理師儘管已打2劑莫德納疫苗，仍遭突破性感染，加以第2劑覆蓋率不到5%，本土疫情仍有捲土重來的可能性。

其實從政府最早規畫採購莫德納只有505萬劑來看，應該沒設想過第2劑的問題，要不是5月本土疫情爆發後，美國捐贈350萬劑解決燃眉之急，加上民眾對AZ疫苗恐懼，讓施打莫德納的意願大幅增加，也迅速提高疫苗覆蓋率。

政府採購的莫德納不到貨，不僅想打第1劑的莫粉等不到，第2劑也不斷延期，政府不肯面對催貨不力的指責，只以已完成後期莫德納3600萬劑採購為掩飾。當外界質疑台灣淪為疫苗孤兒，行政院長蘇貞昌竟說自己也沒打第2劑，這是什麼樣的詭辯？

蘇揆打不打第2劑是他的選擇，指揮中心早已開放第2類中央及地方政府防疫人員開打第2劑、甚至可以混打，蘇藉此歌頌自己「苦民所苦」顯得矯情，畢竟民眾關心的是自己何時能打到疫苗？否則面對各種變異株，豈不是多受折磨。

蘇內閣自詡「有政府，會做事」。當初南韓組團赴美國催貨，陳時中酸說赴美催莫德納疫苗是否有效有待觀察，還指台灣主要透過多方管道溝通、催貨。如今南韓短短兩周莫德納疫苗就到貨815萬劑。蔡政府應收起酸葡萄心理，請認真催貨，別只說不做。