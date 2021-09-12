繼立陶宛可能與我互設以台灣為名的代表處後，又有外媒再傳美國考慮將台灣在美國的代表機構由「駐美國台北經濟文化代表處」，更名為「台灣代表處」。多數台灣人民對此事應是多表歡迎，至少比起「台北」，「台灣」二字的政治意義相對提高，多少也能讓台灣人撫平自1979年中華民國與美國斷交的背叛感。

然而，象徵意義也就僅止於此，實質意義仍然不明，更別提為何會在一個相對小型國家宣布將與台灣互設辦事處後，省略漸進式試探施壓的過程，由其他國家陸續出招，就直接鋪陳到美國親自下海要以台灣為名設立辦事處，背後因素恐怕不容樂觀。

藍營就此事，既有呼籲以中華民國為名作為首選的聲音，也有認為美方有誠意挺台就一次到位，直接正名為「中華民國大使館」即與美國復交的看法。相信多數國人都能接受此觀點，但問題出在美國人的心態是否願意讓「中華民國」死灰復燃，還是美方只是依舊本著國家利益，單純拋出「台灣代表處」的風向球，試圖在阿富汗垂頭喪氣的離開後，繼續利用台灣問題施壓中國，順便挽回一點霸主顏面罷了。

比起「台灣代表處」、「中華民國代表處」、「中華民國大使館」這些政治象徵意義的操弄，美國還不如直接拿出誠意，談談如何將台美FTA列出時間表，又或者協助民進黨政府將高端疫苗推向世界，以及真正幫助台灣參與各種國際組織，才是真正在挺台灣。

其他可能將台灣推向中美衝突邊緣的危險動作大可不必，台灣不能是中東那些命運悲慘的少年，被恐怖分子拿來當「人肉炸彈」使，美國人更不能把自己在中東被恐攻的傷痛複製在台灣身上！

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