國民黨主席選情日漸升溫，候選人張亞中的表現意外掀起輿論旋風。在現行黨員投票選制下，張亞中「空戰」的熱度不容易撼動選情，但張亞中有力、邏輯嚴密的兩岸主張，讓兩岸議題成為此次選舉的主軸。這對近年逐漸與大陸保持距離，在兩岸議題上顯得畏手畏腳的國民黨而言，是一個好現象。

不棄守一中和反獨

張亞中的兩岸論述堅持多年，一以貫之，從未因外界接受與否或兩岸時勢變化而有所動搖。他曾擔任洪秀柱陣營的幕僚，在洪參選2016大選及擔任國民黨主席時，將其兩岸主張上升為政策願景。張亞中積極參與兩岸學者交流，大陸對其論述相當熟悉。張亞中堅持反對台獨、堅守中華文化的立場，大力推動兩岸二軌對話，以及探索兩岸和平制度化架構、統合方案，相信陸方對其相當尊重。

不過，當年洪秀柱主席任內，張亞中的一些重要兩岸主張並沒有納入當時國共會談的共識之中，內情不得而知，但多少能看出一些問題。作為「學者」的張亞中堅守理念難能可貴、勇氣可嘉，但作為「政治人」，想必大陸另有一套處理方式和標準。「政治人」要掌握妥協、協調之道，更要擔負起壯大自身實力、擴大民意基礎的重擔。

但無論如何，此次張亞中的兩岸論述成為選舉「亮點」，不僅獲得藍營、大陸網民肯定，綠營亦有人表示敬佩，這說明各方都不否認張亞中追求兩岸和平的赤子之心。

大陸對國民黨主席選舉謹慎、不表態已是多年慣例，以免造成干預、介入選舉的印象。而且以目前國民黨內部生態來看，大陸似也沒必要特意「捧」或「打」某一候選人，只會靜觀其變。不過，如果說北京「不在乎」此次選戰，那也未必，畢竟自江啟臣上任起，北京不發就職賀電、王金平登陸破局、國共平台束之高閣，北京表面冷淡，其實反襯出內心在意國共關係，尤其是九二共識的互信基礎。此次黨主席選舉，是否可以給國共互動帶來轉機，相信北京也在觀察、評估。

大陸應該會注意到，此次選戰的4位候選人中，沒有一個人主張拋棄九二共識、包容台獨或跟隨民進黨走「親美抗中」路線。經過這幾年兩岸對抗、美中競爭，加上民進黨對內煽動民粹、壟斷輿論霸權，不僅台灣社會被「大內宣」帶偏，藍營內部也不時傳出對既有兩岸路線的異音。假如連國民黨都棄守一中和反獨，將為大陸對台政策帶來重大打擊。但此次4位主席候選人頂住壓力堅持九二共識、兩岸和平，雖然有對內爭取基本盤的因素，但也證明九二共識與兩岸和平仍然是藍營選民的共識，兩岸關係不需要悲觀。

兩岸關係不必悲觀

外界多預判「統一」是大陸未來10年內的重要目標，事實上北京對台政策還是反獨優先，但加強了「反獨就是促統」的邏輯關係，諸如加大「台獨之日就是武統之時」等宣傳，並且將美台關係的升級、質變納入是否觸犯「台獨紅線」的偵測範圍。這是因為大陸高層體認到，民族復興進入最艱困的時期，台獨的確是「高危風險」之一，很可能令戰略機遇期付之一炬。但另一方面，北京也深知，只要穩住美中關係，台獨風險就可以管控，從最新中美領導人習拜通話中就能看出，雙方形成了維持競爭、管控衝突、尋求合作的三軌並進格局，美方重申一中就是「管控衝突」的重要一環。

以目前蔡政府的執政聲望，國民黨2022地方選情大致樂觀，應可繼續維持多數地方執政，只要國民黨牽制力夠強，「台獨主流化」或綠營「萬年執政」就是偽命題。在上述背景下，新任國民黨主席能否帶領藍營在2024年奪回政權，在2015年「馬習會」基礎上，讓兩岸互動走回正軌，甚至帶向更高階段，就變成北京需要思考的重要問題。

回顧國民黨2018地方選舉大勝，2020大選卻因民進黨「撿到槍」而出現鐘擺效應的前車之鑒，雖有偶發因素（香港事件）影響，但也因國共高層互動萎縮的現實所致。大陸若認為解決台灣問題，美國因素重要，台灣內部因素不重要，恐怕有失偏頗。寄希望於台灣同胞，爭取台灣民心認同，才是真正有助於兩岸融合、解決政治紛爭的路徑。大陸應以2005年連胡破冰為啟示，思考國共關係的下一步如何走，才有機會打開兩岸僵局。