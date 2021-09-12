正當美國在阿富汗遭到挫敗，美中戰略競爭與全球權力結構瀕臨拐點之際，美國總統拜登與大陸國家主席習近平通電話，代表雙方都有管控衝突的意願，對兩國及世局穩定都有正向作用。但這個時間點卻傳出台美國安高層會商駐美機構更名為「台灣代表處」，對台灣而言，福禍難料。

中美有意管控衝突

拜習這次通電話出於美方主動，兩人會談90分鐘，綜合雙方發布的訊息，兩人廣泛、戰略性的討論，既觸及了雙方利益交集處，也討論了利益、價值觀和看法分歧處，更重要是向世界釋放訊息：兩國有責任確保競爭不會轉向為衝突。習近平告訴拜登，中美合作，兩國和世界都會受益；中美對抗，兩國和世界都將遭殃。

拜登今年2月首度致電習近平，白宮當時公布的談話資料凸顯，拜登針對北京不公平的經濟做法、鎮壓香港、侵犯新疆人權，以及包括針對台灣的、對區域日益獨斷的行動，表達美國根本的關切。但這次元首通話的新聞資料，美國不再強調分歧，顯現雙邊關係微妙的轉折。

美中關係一直處於低潮，拜登上台後將戰略競爭升高為「民主與專制」之爭，並聯合印太與歐洲民主國家集體反制中國，雙方關係更趨惡化，原本預期於10月在G20峰會舉行的「拜習會」機會渺茫，但兩國領導人通電話，代表經常性、制度性的溝通仍有必要。

拜登與習近平通電話雖出乎外界意料，卻非事出突然。自8月下旬阿富汗危機白熱化以來，美中就展開有計畫、系列的溝通，包括美軍透過「美中國防電話連線」機制與中共解放軍通話；國務卿布林肯致電大陸外長王毅；美國氣候特使凱瑞訪問天津，並與王毅等進行視訊會議。王毅向布林肯與凱瑞表示，將根據美方的態度考慮如何同美方進行接觸，要求美方認真對待中方提出的「兩份清單、三條底線」，並高調指出，球在美國的一邊。拜習通話顯示雙方透過漸進式接觸，已能達成某種程度的共識。

儘管美中表達了控管風險，避免衝突的共同意願，但歧見仍深，在台海、東海及南海的軍力對峙一時不會降低，台灣問題仍是美中關係中最敏感、最重要的議題。美方公布拜習通話的新聞中，對台灣問題隻字未提；中方公布的資料卻指出，拜登表示「美方無意改變一個中國政策。」

這一切顯示，在任何層次的對話中，大陸絕對堅持對台灣問題的堅定立場。就在拜習通話次日，《金融時報》披露，台灣提出將駐美「台北經濟文化代表處」改名為「台灣代表處」，華盛頓正在認真考慮中，但目前還沒做出決定，最後要由拜登簽署行政命令才能執行。

兩面手法或分手禮

美國國務院發言人對此事未透露任何訊息，只原則性表示「美國對台灣的支持堅若磐石，保持對台灣關係的承諾」。在美中正式發布拜習通話新聞後，立即傳出美台關係將有突破性發展的訊息，究竟拜登政府是玩兩面手法、勒索大陸，或這是送給台灣的「分手禮」，還是開始區隔處理美中關係與美台關係，眼前仍難預判。

面對後阿富汗時期的亂局與壓力，拜登須重整外交路線，美中戰略競爭是最優先要務，為避免大國競爭失控，美國對中方提出建立「護欄」及畫清彼此底線的概念；對大陸而言，「一中」是不可退讓的紅線，我駐美代表處如更名為「台灣代表處」，可能嚴重衝擊美中關係，拜登政府應會審慎評估其可行性、政治風險及是否符合美國利益。

民進黨政府主動要求更名，是以兩岸和平、國家安全及人民福祉為豪賭，如正名成功，台海可能風雲變色，加劇中國、美國與台灣間的緊張局勢，但台灣獲得的實際利益並不多；如更名失敗，等同確定拜登政府無意挑戰一中底線，對台灣更為不利。美中戰略關係進入重新設定階段，民進黨政府對外關係政策完全依附美國，放棄戰略自主，製造了自己的安全風險。