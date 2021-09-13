公共電視在8月14日放映了所謂「史詩旗艦」級別的戲劇《斯卡羅》（SEQALU：Formosa1867），隨即引發了不少的正反評論。

《斯卡羅》改編自陳耀昌醫生，於2016年獲得台灣文學獎的小說《傀儡花》。國營的公共電視，在政府全面支援下，耗資兩億元新台幣才製作完成《斯卡羅》影集，執政黨高官「號稱本劇重現當年場景和社會氛圍，並「力言」南岬之盟的和平盟約，是改變東亞政治版圖非常重要的歷史事件。官方高調談及《斯卡羅》史詩規格的級別，似乎要把一部戲劇視為正史。且當有人提出歷史質疑時，親政府的文創工作者竟大言不慚：「創作不需要對歷史負責」的輕蔑歪理。出身台中原住民泰雅族，且持懷疑立場的立法委員高金素梅，也批評民進黨政府「戲劇是創作，官方當正史」的政治美學，是矛盾百出不顧史實的宣傳話術。

《斯卡羅》一劇的歷史背景是1867年3月，美國商船羅妹號（Rover），遇風浪漂流至台灣南部屏東縣南端巴士海峽一帶的海域（一說為七星巖）觸礁，船長夫婦等13人在南台灣舊稱琅嶠的今恆春半島登陸，因語言不通，不幸悉數遭當地原住民殺害。而時任美國駐大清帝國廈門領事李仙得實地赴台瞭解，並由清廷時任台灣兵備道吳大廷，台灣總兵劉明燈同行南下調查，並與原住民總頭目卓杞篤簽訂盟約，號為「南岬之盟」。總兵劉明燈尚在今屏東縣車城鄉的福安宮，勒石留念，是為「劉提督碑」，保存至今。

筆者自小受父親啟蒙，對包含台灣史在內的中國史地情有獨鍾，在此不揣淺陋，分段娓娓敘述敝人對《斯卡羅》衍生的台灣史相關議題之個人拙見。

一、陳耀昌醫生與《傀儡花》：

陳醫生原籍台灣台南，出生於1949年，家族中父系的先祖陳澤（民間將陳澤與陳永華混為同一人）是明朝末年隨鄭成功大軍遷台的部將，家族中的母系尚有西拉雅族（平埔族之一）和荷蘭血統。陳醫生是一位極其聰明，帶有反骨性格，且具人文鄉土關懷之人。他反對當年國民黨當局的威權統治而投入反對陣營，曾擔任民進黨不分區的國民大會代表，在陳水扁總統及家族成員發生貪瀆案時，陳醫生也曾加入紅衫軍的陣容「倒扁」，並退出了民進黨。

陳醫生對台灣史的詮釋有自己獨特的見解，他自陳《傀儡花》是一本融入他個人想像力和創意，在「正史缺漏，口述分歧」的缺口中，以台灣史觀中最欠缺的「原住民視角」來撰寫完成的。事實上，台灣的原住民部落因為早年沒有文字的使用，無法將事件用自己的方式原始呈現記錄，傳世於後。加以百年來在大清帝國、日本殖民政府、和國民政府當局的刻意忽視下，導致在歷史長河中，除了僅存極少數的中文和外文（尤其為古荷蘭文和西班牙文）歷史文獻外，原住民根本沒有以文字表述的能見度可言，這當然是台灣原住民和台灣史料無可彌補的缺憾。而陳醫生以傳記文學模式，添加虛構的筆觸來完成《傀儡花》，固然精神可嘉，但也難脫一家之言。不過只要不將《傀儡花》當作正史看待，純以小說的角度來欣賞，倒也無傷大雅。

2006年百萬人反貪腐靜坐活動，決策小組成員之一的陳耀昌（左）與活動總指揮施明德（右）。（柯承惠攝）

二、台灣史之我見：

台灣島作為神州大陸面向太平洋，和前往印度洋的樞紐之地，在西方大航海世紀中，早與葡萄牙、西班牙、荷蘭等歐洲列強的遠洋船隊擦出火花，還間接地把中原子民給牽扯其中（以荷蘭人據台、西班人佔領台灣北部、福建閩南人顏思齊鄭芝龍建立位於台灣北港的海洋商隊根據地、南明鄭成功光復台灣等為開端）。

先不論原住民先前在台灣島數千年的史跡（很遺憾沒有文字的記述），台灣島在近400年的歷史定位，應該是源自大陸的閩粵移民，在不同時段跨越舊稱台灣海峽的黑水溝抵台，引入了「混血漢人」的文化思想、社會制度、漢族意識、和農耕技術，與世居台灣的原住民產生碰撞結合。加上荷蘭，西班牙的短暫據台，和日本軍國主義的野蠻入侵，台民自發性的乙未年浴血抗戰（1895年馬關條約簽訂之年，成立短暫的台灣民主國），及1949年國共內戰另一波內地同胞的大遷徙，從而共同寫下了波瀾壯闊的「台灣史」。

只可惜在中原政權傳統「陸權主義」當道，長期地漠視這東南一隅的蕞爾小島，而大多派遣來台的中央官員顢頇，造成官府效力不張，民怨頻出，層出不窮的漢原衝突（原代表原住民，古籍均寫作漢番衝突）、閩客糾紛、漳泉械鬥已經造成了不少社群撕裂。

加上百姓對清廷腐敗官僚的不齒和不依，在漢族「反清復明」理念的推波下，尚爆發了朱一貴、林爽文、戴潮春等大型民變，更加劇台民與漢土間的疏離和誤解。加之日本據台半世紀的奴化分離意識教育，刻意強調台灣人不屬華夏子民，和抗戰勝利後國民政府光復台灣初期的不當舉措，使「本省人」和「外省人」間的隔閡一度深化。

不過，即便是超過一世紀的兩岸分治分割，純從文化來論，台灣的主體仍是已滲入多重元素的中原文化之延伸，並東向海洋發展的出口。現今島上2300萬居民，除卻2%左右尚可在法律上界定為原住民同胞，以及約50萬近來經由嫁娶赴台的新住民（含自大陸入籍的大陸配偶）及後代以外，其餘大多數均是中土「混血漢族」的後裔，或者是已經長年「漢化」與「混血漢族」無異的平地原住民（如部分平埔族）後人。所以經過百年融合的台灣居民，與華夏故土占91%為主的「混血漢族」有著千絲萬縷的關聯，台灣本土某些人士還要想方設法自外於「大中華文化圈」，筆者實在難以苟同。

（作者劉良昇現居現居美國德州休斯頓市）

【未完待續，〈斯卡羅史觀爭議〉三之一，今起連載刊出】

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