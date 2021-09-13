多年前在公司的視訊電話會議中，初聞同事Gordon Che（後文中稱「戈登」）之名，我當時感到這位戈登老兄的姓氏「Che」，乍看之下好似華人，韓國人，或越南人的單音節姓氏拚音，心中暗想等待下一次在公司面對面巧遇這位「亞裔」同仁時，一則先請教Che姓的正確發音，再來去探索他的姓氏源流吧！後來我有機會前往另一個廠區開會，戈登也同時應邀與會，這才驚覺戈登是一位來自非洲的黑人紳士，這更激發出我對他的好奇心了。

戈登出生於瀕臨大西洋的西非洲國家喀麥隆 （Cameroon），中等微胖身材，長得是一副非洲黑人的樣貌，從外型上，不容我對他有任何與亞裔血源相關的聯想。他自己也說不明白Che姓的來由。而喀麥隆地理位置上夾在奈及利亞和剛果共和國之間，在一九六年代獨立之前，為歐洲列強德、法、英諸國管控，故現在的官方語言仍是英語，法語並陳。某日我突發奇想，腦袋中蹦出六百年前鄭和下西洋的故事，連忙乘隙娓娓地向戈登闡述。

話說在明朝國力達於頂峰的明成祖永樂年間，三寶太監鄭和曾奉詔七次下西洋，他每次均帶領了至少兩百艘船艦的龐大艦隊出航，姑不論這宣揚國威的盛事背後的動機或政治意涵，但這項遠航在工業革命以前由帆船主宰的航海世代，可謂是空前的創舉。大約於一四一年代，這支艦隊曾向西方穿過南海，麻六甲海峽，和印度洋，遠達今非洲東緣的索馬利亞，和肯亞一帶，造訪當地的部落。而其中最讓人津津樂道，耐人尋味的插曲是，現今在肯亞濱海的一個名為Pate的小島上，有一個名喚Siyu（聽起來像「西嶼」，不僅僅只是巧合吧？）的村落，當地的村民口耳相傳，代代相承，他們祖上是來自中國的水手。

近年許多華文新聞媒體曾實地探訪肯亞西嶼村並廣為報導，讓西嶼村在華人的視線間聲名大噪，也有歷史專家為此做出了合理的推論考證，咸認六百年前鄭和艦隊在現今的東非洲肯亞完成了出國「宣慰」的任務後，一行人準備揚帆東行，返回中土之際，艦隊中的一艘艦隻於啟航後不久發生海難，艦上中國水手泅水逃生，多人在Pate島上岸獲救，並將他們重生之地命名為Siyu。自此這群滯留異地的炎黃世胄定居島上，落地生根，並迎娶當地土著女性為妻，傳嗣於後。

戈登聽完我傳述的故事，眼睛頓時一亮，馬上順手從辦公桌上拿了一張白紙，寫下了數個喀麥隆當地的單音節姓氏，他很激動地告訴我，他本人是來自一個接近濱海的城市，而當地「特產」很多發單音節的稀有姓氏，這與喀麥隆一般的姓氏習俗是截然不同的，像戈登自個兒的Che，以及Maa，和Bih，Ngun等，我雖然無法肯定地推斷Che在中文裡到底對應為蔡姓或陳姓，但Maa姓八九不離十是馬姓或莫姓，而Bih姓應該是接近畢姓、皮姓或裴姓嘍！至於Ngun則脫不開吳姓或伍姓了！

再者，我們不論用閩語，粵語，或國語（普通話）來模擬發音，所獲得的結果應該是雖不中，亦不遠矣，肇因於二十世紀五十年代之前，當國語（普通話）還未廣為神州大地黎民百姓所普遍使用之際，在世界各處大洋航行的中國水手群們，均是操持帶自於原鄉的東南沿海諸省方言，來彼此溝通協調。

於是，我底氣十足，大膽地向戈登老兄刻畫出一個圖像，在數百年前，一艘中國的帆船，在西非洲大西洋海岸邊發生事故，船上的數十中國船員被迫棄船游泳上岸，他們師法鄭和舊部在肯亞異地圖存的故事，就地繁衍生息，展現出華夏子弟的堅毅韌性，開啟在西非濱海小鎮的全新生涯，從而綿延了數百年之久……

爾後，我每次在公司的另一廠區看到戈登，都會加一句「我的中國同胞」（My fellow Chinese），他則露出迥異於黝黑膚色的潔白大板牙，回報以親切的微笑。我私下細想我先前援引肯亞西嶼村的案例，而演繹出的說法大概是戈登老兄至今唯一，也是最貼切靠譜的祖先源流考了，只是不知道他會不會真格地把這份傳奇告訴他的下一代？當然這完全取決於他對於敝人「原創」源流考的信賴度，和他身上倒底有否存留的大中國情懷和泛華夏血緣而定了。（劉良昇/現居美國休斯頓）

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