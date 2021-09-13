歐洲170個非政府組織倡議，農場應在2027年前，逐步淘汰籠養雞隻的工業化畜牧手段。歐盟也正考慮廢止籠養，以維護雞隻的動物權。籠養雞俗稱籠子雞，在極小空間，極高密度裡養雞，成本大為降低。但雞隻在籠子裡，幾乎沒有轉身的空間，看起來令人心酸。這觸動了人類的惻隱之心，因此乃有禁養籠子雞的呼籲。

禁養籠子雞

談到惻隱之心，甚麼是惻隱之心呢？孟子說：看到遭禍或不平的人，產生同情心，是惻隱之心，人皆有之。無惻隱之人，非人也。但惻隱之心，主要發生在人們親眼看見遭禍或不平時。對於沒有見到的，即便更嚴重，也未必會有惻隱之心。

有王坐於高堂，見有人牽一隻發抖的牛經過，問作甚麼？答要去宰了，以血祭鐘。王說放了牠吧！我不忍看到牠害怕發抖的樣子，好像沒有罪的人去受死刑似的。工作人員問那不要祭鐘了嗎？王說祭鐘當然要，換隻羊吧！

換隻羊吧？

這就是人類的惻隱之心！會不會覺得很假、很好笑呀？籠子雞不放在籠子養，放在大雞場養，環境即使好一點，最後還不是一刀斃命，飽人口慾了嗎？雞若有知，牠會選擇生活在小籠子裡，而不願喪失生命。如此算來，任何殺生都是違反動物權，沒有惻隱之心的行為。所以反對籠子養雞的大善人，都應改吃素才對。

小時家貧住在鄉下，除養幾隻放山雞外，最重要的生財方式是養一隻豬。放山雞雖活得十分悠哉，最後還是一刀斃命，下了人肚。至於養的豬，近春節時賣掉，這是貧窮人家生財的大項目。豬販通常都在我們住處不遠的空地宰豬。豬被宰時會大聲喊叫，叫聲悽慘。

聞其聲不忍食其肉

自己家養的豬，一年相處，好像家人，聽其慘叫聲，心中十分難過。但有甚麼辦法，誰叫牠是豬呢？古語說：「聞其聲，不忍食其肉」，我們小時候，就能體會古人之所言了。但體會歸體會，現在還不是常常吃豬肉嗎？

不過話說回來，反對籠養雞，給雞好一點生活環境，基本上是關懷弱勢，是一種愛心，善的表現，是可取的。但是我們現在社會上太多比籠養雞生活環境更差的人，卻沒有感受到，世人關懷籠養雞的那種惻隱之心。大的遠的不說，就以在台灣許多因新冠肺炎而陷入困境的百姓來說，他們是多麼急待我們的關懷。

惻隱之心在台灣？

媒體報導，一個便當店，愛心供應便當八年多，每月領便當人數約600人次，現暴增到2000人次，增加三倍。從前來領愛心便當的，多為年紀大的長者；現在卻出現許多青壯年。失業的父親為孩子來領說：真不好意思，他自己可以餓，但孩子不行。愛心便當可以加發，但錢呢？

最近緬甸華僑告訴我，現在許多緬僑子弟來台讀大學的，他們都在暑期6-8月打工賺學費，可是現在不但沒工打，連自己吃飯都有問題，怎麼辦呢？

現在各個慈善機構的愛心捐款都大幅減少，有的甚至腰斬。真是盼望關心籠養雞的那種惻隱之心，能在台灣快速蔓延。讓台灣人民都發揮大愛，來幫助自己的同胞共渡難關。

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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