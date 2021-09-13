日本防衛省統合幕僚監部公告，9月3日解放軍海軍052D飛彈驅逐艦「淄博號」（舷號156）、現代級飛彈驅逐艦「杭州號」（舷號136），分別通過宮古海峽，於9月5日會合052C飛彈驅逐艦「鄭州號」（舷號151），之後通過台灣及與那國島間的台灣東部海域北駛。

公告同時指出，目前解放軍海軍在台灣以東海域常態化部署了至少1艘軍艦，從而維持24小時待命的狀態，很可能從去年年底就開始執行這種部署行動。具體地點大概在台灣東北方向和與那國島之間，距台最近的地方只有100公里左右。

如果公告是真的、而且共軍軍艦從去年底開始就常態化存在於該海域，對於台灣和日本絕不是好事。

共軍編隊是爭奪台灣東部海域控制權

軍艦存在是個軍事名詞，但是軍艦存在的本質是什麼呢？軍艦存在代表中國政治意志的存在，因為任何戰爭、任何軍人、任何武器裝備的存在都是有政治目的，我們就必須把一些事物聯繫起來。

首先我們想到制海權。我們必須承認一個事實：海軍戰略的精神不在於海戰，而在於制海權的競爭。對於美國而言，制海權必須是絕對的，這可說明為何美軍經常存在西太平洋地區包括南海，其目的就是要征服海洋並確保制海權，絕不能和對手分享海洋。

事實上海洋難以征服，因為海洋就像高速公路一樣只能通過，不能佔有，她只屬於擁有艦隊的國家，一旦艦隊離開這片海洋，又把制海權拱手讓給下一支艦隊。海洋和陸地的最大區別就在於此，陸地可以征服，而海洋不行，這是我們對於海洋的基本認識。

在這種情形之下，共軍編隊常態性存在於台灣東岸海域，其目的就是爭奪這片海域的控制權，毫無疑義！

除了制海權還有交通線

如果日本防衛省統合幕僚監部公告是真的，從去年底開始解放軍就在台灣東岸海域常態化部署編隊。假設每批編隊在這裡巡邏一周，之後再由下一批編隊接防，至今至少來了30多批次編隊，期間日本和台灣方面都沒有警覺？兩個迷糊政府可是種下了禍根，本來台灣東岸海域沒事，這下真的要「有事」了。

解放軍海軍在北部、東部、南部戰區都部署艦隊，編隊可分別從青島、寧波、湛江出發前往台灣東部海域，這就形成三條航線，北東南三個戰區編隊接替巡邏，一方面熟悉本地海域，二方面激活艦隊戰鬥意志。誰規定台灣事務只能東部戰區管，跟其它戰區無關？

只要涉及三個戰區兵力，等於是解放軍艦隊從北到南把台灣包圍起來，中國大陸免費新增了三條航線。真希望統合幕僚監部發佈的是假新聞！

還有，制海權往往和制空權並論，光有制海權是不夠的，還要有空中兵力的支援，才能穩妥妥的掌握海洋。我們認為在不久的將來，解放軍必然從各個方向派遣軍機到此巡邏。

解放軍海軍常態化巡邏也許是日本媒體的操作，因為日本極不願意丟掉台灣，所以要把「事情」灌在台灣頭上，引起國內和美軍關注，未來還可能把《美日安保條約》適用範圍擴大到台灣。

威脅日本南向交通線

解放軍編隊獲得台灣東岸海域控制權，不但切斷了台日之間的聯繫，而且孤立了石垣島和與那國島一線到沖繩基地。如果日本想搶回沖繩到與那國島之間交通線的控制權，只有在與那國島、八重島、石垣島設立軍事基地是不夠的。

日本防衛省在這石垣島和宮古島設立了警備部隊、防空飛彈和反艦飛彈陣地，在與那國島設置了沿岸監視隊，但是日本海上自衛隊沒有派艦駐防這三個島，很容易就會被封鎖，特別是被在此區常態化存在的解放軍編隊封鎖。即使派艦駐防，只要靠泊碼頭，還是形同被封鎖，除非日艦勇於出港與解放軍奮戰。

有人說石垣島和宮古島都部署了飛彈基地，可以威脅來襲的解放軍海空軍，這種想法有點天真。日俄海戰已經證明被封鎖在旅順港的俄國艦隊的唯一功能就是充當海岸炮兵，艦隊不出港最終逃不掉被殲滅的命運。本質上，部署石垣島和宮古島的飛彈、和俄國被封鎖在旅順港艦隊的艦炮是一樣的。

更何況，現在大國都具備完整的反飛彈系統，從衛星到雷達站、到各式感測器、乃至於最基層的作戰平台，處理這些飛彈的問題不大。一旦日軍攻擊解放軍，必須認真思考政治後果以及解放軍的報復，恐怕不是日本可以承受的。擁有飛彈卻不敢用，等於日本南向交通線被封鎖。

兵力被封鎖，連保護航線的能力都沒有，卻妄想靠大炮或飛彈保護海權，難道日本人忘了1904年怎麼擊敗俄國海軍的？

海軍是個高度政治化的軍種

海軍之所以是高度政治化的軍種，因為海軍可以作為艦炮外交的工具，迫使對手開放門戶或改變外交政策，例如清末英國艦隊強迫滿清開放門戶，再如美海軍一再的南海自由航行挑戰中國的主權聲索。

另外，海軍當然是保護領土主權的最佳工具，例如統合幕僚監部所宣稱的解放軍編隊常態化存在台灣東部海域，其所「保護」的領土包括了釣魚台列島和台灣（包括南海）。無論其它國家怎麼認定，這是島嶼爭議的來源。

解放軍海軍插進台灣東部海域、並以此形成從大陸到這裡的交通線，對於台日戰略關係影響極大。無論日本政客嘴巴上講怎麼的重視台灣，在客觀環境中，台日軍事聯繫已被硬生生的切斷，無論台灣或日本軍艦，只要南下北上都不免遭遇解放軍編隊，就像18世紀被英國海軍封鎖在布列斯特港的法國艦隊一樣無助。

相對的，事情對於中國變得簡單：努力維持這三條航線。我們說「努力」，再度凸顯制海權的相對性，若中國不努力維持艦隊的存在，控制權還是要交出來。因此，現在我們的研究重點應該擺在：中國如何維持制海權。

維持的意思是防禦，也許大家會問：怎麼中國沒有攻擊？當然有，就在台日迷迷糊糊過日子的時候，去年底解放軍海軍就已經發起攻擊了，而且沒付出任何代價，如果日本防衛省統合幕僚監部公告是真的話！

（作者為台灣國際戰略學會研究員，法國博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※