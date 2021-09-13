蔡英文遇到日本態度就軟。面對日本沖繩縣石垣市無理主張釣魚台列嶼主權，並打造日本島名石碑作為行政標誌的挑釁行徑，蔡英文沉默不發一語。

日本對釣魚台進行改名、立碑行徑，還有幾十年來在中國百年傳統漁場釣魚台海域，對進行捕撈作業的台灣漁民騷擾、跟監、噴水、噴油，甚至破壞漁具、扣押人船、罰款、撞擊等暴行，均是對東亞和平的威脅。對這種種破壞和平的行徑，難道不該譴責？

相較之下，中國海警強硬阻斷這次日本「右翼人士」搭日本漁船試圖登上釣魚島進行挑釁活動，並且表達「堅決擁護領土」的決心，還明確告示日本「這次是撞上日本的艦艇，下次說不定就沒有這麼簡單了」，態度堅決行動果斷。

過去蔡英文在釣魚台等相關主權宣稱「寸土不讓」，並信誓旦旦要為我漁民「顧主權，護漁權」，今日面對日方嚴重侵害主權的無理行徑，卻一而再、再而三的放任日方不斷踐踏尊嚴。

為了親美日路線，蔡英文選擇沉默，不發表任何聲明，不提出任何具體反制日方行動。難道為了台獨理想，領土主權也可以拋棄嗎？

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