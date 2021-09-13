繼美國常務副國務卿雪蔓5月底6月初訪問印尼、柬埔寨和泰國後，拜登政府似乎自7月以來再度加快了重返東南亞的腳步。7月14日美國國務卿布林肯以視頻形式出席東協—美國外長特別會議；7月26日起美國國防部部長奧斯汀先後到訪新加坡、越南與菲律賓；8月美國副總統賀錦麗出訪新加坡和越南。為應對東南亞國家對美國的熱情退卻及失望蔓延，拜登政府重返東南亞的節奏呈現加快態勢。

第十八屆中國—東協博覽會開幕之際，在世紀疫情、百年變局、美國加快重返的背景下，中國—東協將如何合作？美國重返將有何影響？對此，中國察哈爾學會高級研究員、廣西民族大學東協學院副院長葛紅亮在接受中新社「東西問」欄目專訪時表示，中國和東協及以東協為中心的整個地區的合作一直在向前逐步推進，這種合作已成為促進地區發展的強勁動力。

美國重返東南亞意味著什麼？

中新社記者：近期美國高官頻繁到訪東南亞，其戰略目的是為加強與東南亞合作，還是「項莊舞劍意在沛公」？

葛紅亮：拜登政府是在東南亞廣泛的質疑中重返東南亞的。美國通過一系列高官訪問，向外界表明華盛頓正加快重返東南亞步伐。川普執政的四年中，美國跟東南亞的關係出現不同程度倒退，如今美國政府加強了對東南亞的重視程度。美國重返東南亞意在服務於美國的印太戰略，而這一戰略，是要服務於美國的地區霸權。

美國認為中國影響了美國的地區霸權。所以，無論是賀錦麗、布林肯，還是常務副國務卿雪蔓，他們到訪東南亞時，實際上多多少少都提及了中國。特別是賀錦麗到訪新加坡和越南，在演講時表示希望東南亞國家加強對中國施壓。我們可以看到，隨著這些高官到訪東南亞，美國已經表明其在東南亞的相關政策，他們的意圖明顯是針對中國。

中新社記者：美國加強對東南亞的影響，對地區來說意味著什麼？

葛紅亮：美國加強對東南亞地區的影響，對東協是一種壓力。這些年東南亞國家實際上總是在強調，特別是新加坡總理李顯龍在多次講話裡特別提到，東南亞國家不希望在中美之間選邊站。

東南亞國家無論是李顯龍還是越南的領導人，他們在同哈里斯會談之後，實際上都表達了非常明確的態度，他們不願意「選邊」，不願意跟著一個大國去反對另外一個大國。那麼這種情況下，美國的施壓等同於逼著東南亞國家去「選邊」，雖然美國口頭上沒有明說，但實際上卻傳遞出了真實的意圖，所以東南亞國家為此均感憂慮。

美國重返東南亞，目的是干擾中國和東協的合作。但我們可以看到，這些年中國和東協的合作一直在穩步向前推進。尤其在疫情下，中國和東協合作的推進，已成為地區發展的動力。2020年，在東協推動下，合作相關方簽署了RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定），全球最大、最具潛力的自貿區誕生。

中國與東協合作呈升級態勢

中新社記者：今年是中國和東協建立對話關係30週年，30年來，中國和東協的合作交往分別收穫了什麼？

葛紅亮：1991年7月，中國和東協建立了對話關係。30年來，雙邊合作關係呈現逐步升級態勢。1991年雙方建立對話關係，1996年中國正式成為東協的全面對話夥伴國，2003年，中國跟東協建立戰略夥伴關係。中國和東協戰略關係的逐步升級，推動著雙方對話與合作的升級。

30年來，中國和東協建立了領導人、部長、高官等各層級立體式對話機制，及時就重大問題開展戰略溝通，為雙方關係發展構築起堅實政治基礎。雙邊貿易額從不足80億美元躍升到6846億美元，增長80餘倍。人員往來2019年時已超過6500萬人次。

這30年的合作無疑是互利共贏的。對東協來講，同中國的合作使東協的發展獲得來自中國的巨大支持。特別是在亞洲金融危機後，東協國家看到中國在地區事務上的負責任形象，看到了中國發展給東南亞帶來的機遇。

中國和東協建立對話關係後，特別是中國和東協啟動自貿區磋商後，中國經濟高速發展給東南亞提供了非常大的發展動力。雙邊合作，對東協國家的影響不僅僅是宏觀的，具體而言，東南亞一些後發展的國家相對比較貧窮，如中南半島的越南、柬埔寨、寮國、緬甸，他們在同中國的合作中，獲得了來自中國的資金和技術。無論是一開始在中國—東協自貿區的合作，還是後來在瀾湄合作中，對於這些國家、對於東協整體的平衡發展，都非常有利。

東協在和中國合作中的政治層面收穫，可用一個名詞體現，「東協中心地位」。中國第一個明確表態支持東協在區域合作中的中心地位。作為第一個簽署加入《東南亞友好合作條約》的國家，中國也是東協與其外部建立的第一個戰略夥伴關係的國家。這些年，東協在地區多邊框架裡發揮巨大作用，中國的支持至關重要。

對於中國來講，東協作為一個非常重要的對話夥伴，是中國早期參與多邊事務、多邊組織，進行多邊對話的重要平台。在經濟層面，東協於去年超越歐盟，成為中國第一大貿易夥伴。這是東協繼2019年超過美國成為中國第二大貿易夥伴後實現的又一突破。今年上半年，中國與東協貿易總值4107.5億美元，增長了38.2%。中國與東協的經貿合作保持迅猛發展勢頭。

未來30年中國和東協將命運與共

中新社記者：中國與東協未來30年合作會更加牢固嗎？

葛紅亮：過去的30年，中國與東協的關係在政治、經貿乃至人文等方面，總體來說都呈現出一個共同的特徵，即規模逐步擴大。接下來，中國和東協的合作將迎來更加牢固、更加壯麗的30年。

中國國家主席習近平在多個場合為中國和東協關係發展擘畫藍圖、指明方向——

2013年10月，習近平在印尼國會發表重要演講，提出願同東協國家共建21世紀海上絲綢之路，攜手共建更為緊密的中國—東協命運共同體。

2020年11月，習近平在第十七屆中國—東協博覽會、中國—東協商務與投資峰會開幕式上，明確提出「四個提升」倡議，呼籲建設更為緊密的中國—東協命運共同體，在東協各界引發熱議。

政治層面，走過了政治互信關係不斷提升的30年，中國和東協國家有望在未來探討簽署《睦鄰友好合作條約》。

經濟層面，2019年10月，中國—東協自貿區升級《議定書》全面生效。以此為起步，雙方的貿易、投資質量和水平都有提升空間。

安全層面，中國—東協的安全合作也非常重要，雙方將共同促進安全領域對話，提高在信息共享等領域的合作。

事實上，中國和東協的合作，是一種相互需要的過程。未來30年，中國和東協將攜手打造更加緊密的命運共同體，對世界發展產生更大的影響。

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）

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