漢光37號演習展開，規模因疫情影響而縮減許多，如反空降的「聯雲操演」、後備軍人動員等均取消，重頭戲反登陸「火力展示」也縮小規模，空軍「佳冬戰備道啟用」成為唯一的亮點。

漢光演習為國軍年度最大三軍聯合演習，除了驗證漢光兵棋推演的適切性外，也邀請政府官員、民代、民眾參觀「火力展示」的科目，展現年來的建軍備戰成果，加上媒體的報導，為「全民國防教育」做出最好的宣傳。

往年國防部總會規劃幾個科目，邀請記者來採訪，並提供食宿，更用心者，還會先去看攝影點，安排各家媒體攝影位置，儘量做到公平，避免當天為了搶鏡頭而產生推擠、爭執。今年因疫情不開放媒體採訪，統由「軍聞社」提供新聞服務，難得的大演習卻不開放媒體報導，有待商議。

其實到目前為止，疫情已獲得相當的控制，操演場地大都在荒郊野外，相互傳染的機率已經降低，另外，也可以改變作法，不再團進團出，改由記者自行前往，以分擔風險，而在操演會場劃定媒體攝影區，進入媒體區者除驗證記者身分外，也可驗證健康證明或疫苗注射證明，並在攝影區提供簡單行政資源，例如流動廁所、飲水等，相信記者也會欣然接受。

蔡英文總統於日前視導國軍部隊時，要求國軍漢光演習要全力以赴，讓全世界看見保衛國家的決心，現在因為限制採訪，連國人都看不完整了，又怎麼能讓全世界看見？

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