美國的中國政策很清楚：該對抗時對抗、該競爭時競爭，需要合作時合作。中國態度也很清楚：世界上沒有這種國際關係，要對抗就不必談合作。世界並沒有能發生什麼大事，能讓雙方改變立場。那麼，拜登打電話給習近平幹嘛？

美國新聞稿表示，這是美國負責任地管理與PRC競爭的一部分。中國新聞稿則指出，拜登表示無意改變一個中國政策，應避免誤解誤判和意外衝突。

有意思的是，次日傳出美國可能同意台北代表處改名台灣、調查中國補貼對美國經濟造成的損害等訊息。看來拜登有意效法川普，以對中強硬動作挽回低迷的聲望。

20年前911事件讓美國打阿富汗，因而陷入泥沼。拜登不計代價撤軍，結果搞出公關災難，52%的美國民眾對拜登沒信心。不採取積極動作期中選舉一定慘敗。

那為什麼要打電話？因為招呼要先打：美國不是想和中國打仗，不會改變一個中國政策，千萬別誤會。

美國的確不想打仗。阿富汗撤軍後美國人對海外用兵一點興趣也沒有。但怕打仗又耍狠行得通嗎？中國不是泥人，想捏就捏，想拍就拍。台海衝突風險加劇可能不是美國人想看到的，台灣人更不想，不是嗎？

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