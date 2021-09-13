最近一再出現駐外單位更名的新聞，除了立陶宛允許以台灣為名設立代表處之外，歐盟與美國也準備允許更名，蔡英文自然把這個當作自己的政績，北京也理所當然地嚴正反對。不過蔡英文真有心推動台灣正名嗎？

蔡英文出身藍營，早年在民進黨內沒有資歷，民主化進程中也沒有和民進黨一起奮鬥，更從不強調台灣正名之類的主張，對獨派大老多半沒好臉色，頂多拉個史明當作重視獨派的象徵。

東奧正名公投蔡英文態度消極，任內也沒有推動國際組織正名，只是被動等待美國和歐盟，因為和中國鬧翻而主動送上門來談更名，還因而挽救了偏低的民調與滿意度。與其說蔡英文對中國有魄力，不如說是機會主義。

其實，蔡英文不是不想促進兩岸和談，蔡英文兩次高票當選也足以證明其實力，實力主義的北京方面照理來說會有想法，結果蔡英文任內兩岸關係堪稱史上最差。

關鍵在於九二共識這一關過不去，兩岸交流機制長期中斷，雙方漸行漸遠，之後在中美對抗的大格局下，民進黨趁勢一邊倒親美，兩岸之間就更沒有坐下來談的機會了。

民進黨內推動台灣正名的聲浪雖然不斷，但黨內多得是想和北京來往的人，連高票當選總統的陳水扁和蔡英文都有這樣的期待，結果都吃了北京的下馬威，民進黨只能選擇親美路線。

民進黨和共產黨其實都有相互來往的想法，看來也都彼此錯過。

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