9月12日上午日本防衛省召開國際記者會公布，日本海上自衛隊的反潛機、護衛艦10日發現一艘潛艦在鹿兒島縣奄美大島東方的太平洋航行，12日位於鹿兒島縣橫當島的西南西、日本鄰接海域的外側，並朝著東海向西航行。而這艘潛艦航行的附近，有中共導彈驅逐艦在附近活動。日本產經新聞報導引述日本防衛省認為潛艦潛航領海外側的鄰接海域在國際法上不構成問題，但通過日本領海附近的行為是具挑釁性的行動，因此宣布潛艦的國名，予以牽制。

近期（8月30日）媒體報導中共常態部署於我釣魚台周邊海域4艘海警船（第2302、2103、2402、1301號），為阻止日本右翼議員與人士從日本石垣島搭乘5艘漁船企圖登島。傳聞一度中方增派兵力高達7艘海警船，與護衛日本漁船的海上保安廳12艘艦艇發生對峙追逐情勢。

中日雙方出動海警船、保安廳艦艇，到日本漁船等數量，均為歷來最多，引發國際高度關注。沒想到突如其來的中共潛艦現蹤，觸動兩國敏感神經，升高軍事對峙態勢。

針對中共潛艦於日本周邊海域活動，筆者提供二點看法：

首先，筆者整理近20年中共潛艦於亞太區域活動（如附表），以傳統動力潛艦在日本周邊海域活動居多，且大多航經大隅海峽與宮古海峽及上述海域等，並往來東海與西太平洋。因此，此區域海峽，是為中共海軍突穿第一島鏈，最佳戰略海上通道。

近20年中共潛艦亞太區域活動一覽表

依據中共《潛艦原理》潛艦用途，有對敵方大、中型水面艦艇實施戰術攻擊、破壞海上交通線與運輸船（團）、港口，以及執行偵察、巡邏、布雷等任務。並依據日本《潛艇戰術的秘密》提及最重要的作用，攻擊航母和驅逐艦等水面艦艇。因此，由這次日方公布發現潛艦與中共導彈驅逐艦、上述活動軌跡，潛艦與驅逐艦（可搭載艦載直升機）可執行的任務與訓練科目，可推論中共潛艦執行遠海訓練，期間並與驅逐艦進行反潛及模擬攻擊大型艦船訓練，並可對在西太平洋活動的美日同盟國海軍活動監視任務。

其次，依據統計資料發現，中共傳統動力潛艦活動於日本周邊海域，以中共東部戰區海軍所屬的潛艦部隊居多（核動力潛艦僅部署北海與南海艦隊）。傳統動力潛艦包括早期035型、北約稱明級潛艦，及第二代039型、北約稱宋級傳統動力潛艦。另統計表未列到的，中共新一代具備AIP（絕氣推進）的傳統動力潛艦039A型、北約稱元級傳統動力潛艦，遠航訓練可達至印度洋活動，並曾擔任亞丁灣護航編隊。

再者，北海艦隊傳統動力潛艦，以039A型改良型潛艦為主，035G型、北約稱明改級潛艦已逐漸汰除完。東海艦隊傳統動力潛艦，以21世紀前向俄羅斯購買的基洛級潛艦與039A型元級潛艦為主。因此，可以大膽的判斷，本次日方發現中共潛艦在日本西南諸島海域至西太平洋，以中共新一代潛艦039A型/元級潛艦可能性較高，也不排除可能為北海艦隊的新型核動力潛艦。

本來中日關係可以趨向和緩到合作，但2012年日本將我釣魚台（日本稱尖閣諸島）收歸國有後，中日海上與外交的交手不斷激化。近來日本積極地試探中共捍衛領土主權（指釣魚島）的決心。開始利用區域和平議題，將中日釣魚台爭議訴諸國際，拉美反中促成美日《新安保條約》擴及釣魚台與台海周邊有事。並且升級將非區域內的歐洲國家、印度洋及南太平洋等海權國家，以聲援「維護區域和平」之名，串聯與美、法、英、印、澳、荷、德等國海軍，在西太平洋至沖繩以南及菲律賓海進行海上聯合演習，更讓區域緊張關係更加不穩定。

為應對中國迅速擴軍，日本國會通過明（2022）年防衛省預算達5.4兆日圓（約1.38兆新台幣）歷史新高，將持續用於日本西南島嶼軍事部署與增兵。更於防衛白皮書大肆喧染中國軍力威脅論與尖閣諸島主權。日本種種舉措，已經將中、日兩國角力上綱到軍備競賽。

最後，必須要提醒，隨著中、日釣魚台爭議升高，將使中共潛艦依照國際法規、合法地頻密往來日本周邊海峽，抵西太平洋遠訓頻率增加。未來也將逐次，與海空軍兵力擴大「海空聯合火力突擊」科目演訓，國防部必須嚴密關注後續發展！

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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