國軍展開5天4夜「漢光37號實兵演習」，操演防禦共軍「第一擊」，針對演習假定提出3個問題，政軍領導應該深思。

第一問：如何感知共軍將發動第一擊？

共軍發動第一擊是大事情，表示武統戰爭開打，也表示1979年肇始兩岸和平統一的「告台灣同胞書」失效。這絕對是大事情，中共中央必須給個說法，否則中共就不是站在武統戰爭正義性、道德性、合理性、合法性的制高點。

中共一向認為兩岸問題是內戰遺留的問題，要解決歷史問題就必須接受歷史檢驗。國軍所要「嚇阻」的不正是中共領導人武統的政治意志、使其不敢發動第一擊嗎？

第二問：共軍第一擊來得多快？

傳統觀察共軍部隊異常集結、物資與人員動員加劇的做法已經失效，因為共軍已把登陸兵力分散在北東南戰區，可以立馬集合部隊作戰，不容易感知到異常的集結和動員。再加上近年共軍演習頻繁，更是遮蔽了國軍的目光。

若真有第一擊，這個打擊來得必然如電光火石般迅速，瞬間電磁脈衝彈、各種導彈與火炮同時降臨，後面才是戰鬥機打擊、無人機掃蕩作戰和戰果評估。在這種情形之下：

第三問：「戰力保存、整體防空、聯合制海、聯合國土防衛」戲碼怎麼還演得下去？

軍艦無論是在港或出港疏泊、戰機無論是轉場或掩蔽，都是共軍第一擊的目標；飛彈和雷達再怎麼機動也逃不過衛星與偵察機的追蹤定位。國軍何不務實一點，乾脆假設海空軍與飛彈部隊都是無效兵力，好好的貼近實戰去想定如何遂行「聯合國土防衛」比較實際。

演習要貼近實戰才有意義，否則我去頭去尾只揀我愛吃的、演我愛看的，根本就是集體欺騙。

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