以撰寫英國宮廷歷史小說著稱的英國作家希拉蕊．曼特爾最近預估，英國王室大概只剩下二代的時間。曼特爾這項預言廣受矚目。如果這位以小說《狼廳》三部曲（狼廳、提堂、鏡與光）兩度獲得英國文學布克獎的作家所言成真，喬治小王子將不會登基成為英王。

英國王室真會在二代後消失嗎？正確的說法應該是英國君主立憲在查爾斯王儲、威廉王子後，是否還會存在，英國是否會成為一個共和國，而非王國？當今的英國溫莎王朝又將何去何從？

君主制在英國施行千年，但在17世紀中期英國曾短暫有過共和國。當時英國發生內戰，議會領袖克倫威爾打敗保皇黨，斬首英王查理一世，成立英吉利共和國，自己擔任英格蘭、蘇格蘭和愛爾蘭聯邦的護國公，在沒有國王的情況下以軍事獨裁統治英國6年。克倫威爾過世後不到1年，國家陷入混亂，流亡海外的查理一世之子查理二世在新議會支持下復辟。

英國君主制在時序推進下，迭起動盪。克倫威爾英吉利共和國「和平是通過戰爭得來的」的倡議，也在不同時空下時而浮現。但17世紀末1689年英國光榮革命不流血政變，英國君主和議會間達成的《權利法案》奠定了英國君主立憲制度的基石。

隨著君主權力下放，當今的英女王伊莉莎白二世在君主立憲制下，僅是虛位元首，雖然英國首相每周必需入宮晉見女王報告國情，但女王謹守政治中立不干政的立場，涇渭分明。

高齡95歲與時俱進的伊莉莎白二世女王是英國歷史上在位時間最長的君主，廣受英國民眾愛戴。今年4月，99歲的菲利普親王辭世後，伊莉莎白二世女王雖從未在公眾場合表露任何個人情緒，但菲利普親王的離開，代表著一個世代的結束。以英女王為虛位元首的多個大英國協國家不約而同表示，伊莉莎白二世將是自己國家的最後一位英國君主元首。

在英國國內，今年3月民調雖顯示超過60%的英國人仍支持王室，尤其尊敬伊莉莎白二世女王，但5月一項民調顯示，主張廢君主成立共和國的比例也有25%，其中以年輕人居多。從比例觀察，支持英國共和體制的成長速度非常緩慢，相較於兩年前支持共和國的23%，只升高2個百分點。但值得注意的是，主張廢君主的年齡層趨於年輕化，透露了年輕一代對銜著金湯匙出身的君王無感，希望能夠選擇自己元首的意願。

另一方面，接二連三的王室醜聞，包括女王的二兒子安德魯王子與美國色情大享艾波斯坦的關係，面對性侵和性騷擾未成年少女的指控；女王孫子哈利王子夫婦出走美國後，隔洋指控英國王室種族歧視，以爆料王室家庭隱私換取巨額採訪費的行徑，在在令大眾對王室產生反感，越來越多的英國納稅人對供養王室感到不滿，進而轉向支持廢君主改共和制。

在政黨政治上，英國左派工黨曾數度提出共和議案，包括1936年愛德華八世執意娶美國人辛普森夫人遭罷黜，工黨議員提議在罷黜案中增加共和修正案，建議罷黜愛德華八世後，英國啟用共和制，這項議案未能在國會過關。但工黨成員前撲後繼，主張廢王室推出成文憲法確立共和制的聲音，從未間斷。不過，迄今沒有一個工黨政府把推動共和制列為競選政策。

英國王室是否時日不多了？或許最終還是要回到英國人的帝國情結上。對於許多英國人，王室是大英帝國昔日榮光餘輝，摘下一頂已經褪色的王冠恐怕仍需要一段比預期長的時間。

（作者為資深媒體人）