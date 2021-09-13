去年10月兩岸關係異常緊張，在各方壓力之下，蔡英文總統被迫在國慶演說向對岸遞出橄欖枝。今年，她還會在國慶演說向大陸釋出善意嗎？雖然由蔡英文向中國領導人習近平與大陸人民遞出橄枝符合兩岸大多數人民的期待，但近一年來的世局與美中台關係的發展卻可能不容樂觀。

2020年10月美國總統大選進入白熱化，尋求連任的共和黨籍總統川普連派遣美國駐聯合國大使克拉芙特女士訪問我國的奇招都準備使出。然而中國大陸透過管道照會美國國安會、國務院與中情局，《環球時報》更連發兩篇社論警告華府與台北，揚言如果克拉芙特大使訪問台灣，北京不排除派遣軍機飛到台灣上空。

顯然，蔡英文也得到相關情資，而決定在國慶演說向大陸遞出連任以來的第一束橄欖枝，表示希望改善兩岸關係，恢復交流。由此觀之，蔡英文是在大陸武力威嚇與美國政治壓力之下才在國慶演說向對岸表達善意。由於兩岸戰爭可能一觸即發，她還首次在雙十節那天祝賀「中華民國生日快樂！」後來，克拉芙特大使從紐約甘迺迪機場起飛，在天上繞了幾圈，還是被國務卿蓬佩奧召回，一場可能爆發的第四次台海危機終告解除。

在今年元旦演說與除夕前兩天的談話中、蔡英文連續向大陸遞出橄欖枝，但都沒有觸及「九二共識」而未獲北京良性回應。她「有善意卻無誠意」的三束橄欖枝，最後也因「鳳梨事件」而讓兩岸關係回到原點。這半年下來，兩岸形勢仍然非常嚴峻。而國際情勢的發展似乎先對蔡英文有利，但卻漸漸轉趨不利。蔡英文慰問河南鄭州水災，大陸學政界卻反應冷淡，顯示北京已對她的「虛情假意」毫無興趣。

阿富汗折戟之後，美國總統拜登與大陸國家主席習近平主客易位。拜習通話顯示，拜登比習近平更急於有一場面對面的峰會，來改善美中關係。偏偏在拜習通話的第二天，國安會祕書長顧立雄與外交部長吳釗燮「密訪」美國，和國務院高層官員洽談我駐美代表處升等案事宜。在拜登「禮下於人，必有所求」情況下，蔡政府原先規畫的「台灣代表處」升等案非常可能美夢成空。

原先，蔡英文是想將代表處升等案、英文台灣雙十圖樣、「鄰國論」、以及民進黨立院黨團10月提出台獨擦邊球的修憲案，轟轟烈烈上演一齣「台獨版光輝十月」的大戲，一方面在拜登「反中」大旗之下為美國助威，並挑起美中矛盾，一方面藉此操弄台灣選舉並「消滅」公投。

然而，蔡英文千算萬算，就是沒想到拜登會主動致電習近平。在中國強烈反對美國試圖「突破中方底線」的情形下，不僅駐美代表處升等案泡湯，而且恐怕連「鄰國論」與打台獨擦邊球的修憲案可能都會被迫擱置或取消。

蔡英文機關算盡，不料最後卻被拜習兩人的一通電話打敗。面對一塊孤零零象徵「英文台獨」的雙十看版，實在很難想像獨飲苦酒滿杯的蔡英文，還會有心情向中國大陸伸出橄欖枝！

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）