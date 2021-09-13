近日戰鬥藍話題性十足，抓準藍營支持者對國民黨積弱不振之不滿，引來支持者不小迴響，令黨主席選舉有些失色。筆者對國民黨提高戰鬥力樂見其成，然戰鬥若只是「逢民進黨必反」，而缺乏建設性，恐對國民黨的長期發展未必絕對是好事。

眼下國民黨，除了當「戰鬥藍」外，更別忘記要當「創意藍」，比方針對促轉會擬拆除中正紀念堂蔣中正銅像，與美國擬將我國駐美代表處由台北改為台灣，這兩件事情，國民黨其實都能提出更具創意性的作法，讓國人耳目一新。

先從中正紀念堂講起，促轉會的方案是研議轉型成「反省權威歷史公園」，轉型方向則朝「改造威權空間」、「重構紀念敘事」進行，實行措施主要移除大廳內蔣中正銅像，以及改造堂體功能與外觀、破除園區整體崇拜軸線。

這種方案自然是引來藍營傳統支持者極度反對，而藍營大咖也紛紛表示批判民進黨政府政治操作，還有藍委強調那八田與一像是否也應拆除，這些論證都有其道理，但它們是中間選民會有興趣聽的嗎？顯然不是。

而坦白說，民進黨會這麼「好心」，自砸中正紀念堂這座反威權的提款機嗎？恐怕也不會，只要能「引深藍蛇出洞」，藉此再次污名化國民黨崇尚威權，民進黨即立於不敗之地了。

蔣中正前總統對台灣的貢獻，自是國民黨應盡力捍衛的目標，但捍衛的方式不需要僵化，拚死拚活守衛住中正紀念堂這塊地以及建築，維持現狀，國人就會尊敬老蔣了？絕對不是。與其把中正紀念堂放在那邊持續讓民進黨羞辱，不如換個角度發揮創意，思索這樣一塊「市中心精華區大土地」之可能使用方式，搶先提出先進城市的藍圖，難道不好嗎？

筆者先拋磚引玉，提出一個未必成熟之建議，供各界先進討論。紀念蔣中正是必要的，肯定蔣中正也是必要的，但「紀念堂」與「銅像」本身真的必要嗎？如果把中正紀念堂整體重新改建，改成年輕人最需要的社會住宅，仍冠上「紀念蔣中正」之名，並理直氣壯向中央要預算興建，落實居住正義。會不會國人反而更感念蔣中正？

這idea一定會有人說，民進黨才不會讓你冠名「紀念蔣中正」，肯定是又要質也要名，但那又如何？國民黨都率先把實用性放在政治性前面了，連冠個「紀念蔣中正」都不肯，如此吃人夠夠，屆時國民黨向中間選民訴求不平，非常可能獲得社會更廣大的共鳴。

更何況，以民進黨目前「逢國民黨必反」，只因馬政府發消費券，就死不發消費券，死都要搞X倍券之劣根性，民進黨聽到國民黨提議改建為「蔣中正紀念社會住宅」，並向中央索要建設經費，肯定是找盡藉口說NO，堅持原本之政治性改建，那國民黨不就站上戰略制高點了？「藍營拚民生，綠營拚政治清算」，給社會這種觀感，豈不甚好？

不只中正紀念堂議題，對於近日國安會秘書長與外交部長訪美，美國表示考慮將我國駐美代表處由台北改名台灣一事，藍營政治人物多半從「影響兩岸關係」、「對岸會反制」著手，有創意一點的思維也是強調「民進黨政府要就爭取讓中華民國與美國復交」、「只是代表處改名沒什麼值得炫耀的」。

這些說法都沒錯，但都是大家熟悉到不行的套路，「戰鬥藍」有餘，「創意藍」不足。大家還記得嗎，國民黨每次總統選舉時，都是拿諸如「台灣向前行 台灣一定贏」之類，強調台灣主體性的標語來宣傳，若在非選舉季時，反對正名台灣這豈不是有點自打臉？

駐美處改名，與中華奧會正名為台灣奧會，兩個主張看似很像，但實質內涵是不同的。奧運正名可能害我國喪失奧運參賽權，但駐美處改名是台美的事情，或許對岸會反對，多搞一些演習或軍機繞台，但從現在軍機繞台對股市毫無影響的情況來看，國民黨何必率先給人「顧忌對岸反應」的觀感？對岸如果真想對台灣民意產生影響，他應該自己努力展現實力，讓台灣人有感，國民黨無須當免費的啦啦隊。

當然，創意藍不等於投降藍，許多議題即使要「和」，也必須要「和而不同」。比方在駐美處議題上，國民黨（或所有的反民進黨在野勢力）應把重點放在要政府爭取莫德納疫苗儘速進口，甚至要求台美合作在台建立莫德納產線，確保台灣可以自給自足。

國民黨如果高聲說「贊成駐美處改名，但疫苗更重要」，對中間選民豈能不具說服力？多少打過莫德納第一劑的民眾嗷嗷待哺第二劑，他們與他們的家人，焉能不認同「疫苗比改名重要」的主張？

再說一次，戰鬥藍絕對是個好的發展方向，但如果變成逢民進黨必反，那這種戰鬥形象將成為七傷拳，或許成功打到民進黨，但國民黨形象也顯得更保守了。還是要在戰鬥與創意中取得平衡，才能徐圖再起。

（作者為網路媒體工作者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※