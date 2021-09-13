日本首相菅義偉抵不過自民黨內的反對意見，放棄先解散眾議院，改選後再舉行黨魁選舉的布局，黯然放棄爭取連任。自民黨將在29日選出新任總裁，並於10月上旬臨時國會產生新任首相，為日本「短命首相」再添一人。他不參加派系，沒有派閥奧援，只能將去留交給細田、麻生、竹下及二階等派系大老定奪，由於內閣支持率一再探底，不能在眾議院大選中擔任領頭羊，掛冠求去是保住顏面的唯一選擇。

挑戰和平憲法底限

菅義偉出身祕書官僚，無鮮明政治主張及強烈政治性格，在防疫上優柔寡斷，對外政策亦在美中對抗下隨波逐流，副首相麻生太郎、防衛大臣岸信夫及副防相中山泰秀等人一人一把號，頻頻對外放話，發表與內閣政策相左的個人見解。大鳴大放的現象暴露菅義偉在自民黨內缺乏向心力的領導困境，下台不令人意外。

美國總統拜登上台後，中美對抗未見緩解，菅義偉繼承「安倍外交」，對拜登的團結同盟、共抗中國亦步亦趨，中日關係急轉直下，無法再續前任安倍晉三與北京修好的外交勢頭。自民黨內對修憲及揚棄「專守防衛」念茲在茲的保守派，更藉中日在釣島周邊海域對歭及台海緊張陡升之勢，爭取日本民意對右翼主張的支持。

志在下任總裁的岸田文雄在「反中」上持續加碼，另一女性參選人前總務相高市早苗亦不改其右派色彩，助陣岸田的言論。岸田文雄接受《日經亞洲》專訪時指出，對北京在外交及經濟方面的攻擊行為「深感震驚」，對付中國將是其領導政府的首要任務。岸田直言，將以經濟為重點，保護日本的地緣政治利益，在防禦方面需要具備從源頭打擊敵方飛彈基地的能力，以防止迫在眉睫的攻擊。對敵方基地採取「先發制人攻擊」是「專守防衛」的禁忌，岸田直接挑戰日本《和平憲法》的防衛底限。

此外，岸田對美國《華爾街日報》表示，民主自由國家擴大抗中，台灣位於最前線，日本需要對「台灣有事」未雨綢繆，持續調整因應措施。岸田認為，日本無法獨自應對台海衝突，除非與盟邦美國合作，日本須與美國對此展開兵棋推演。對「台灣有事」的表態，岸田較菅義偉更為露骨，且似乎想藉美日同盟介入台灣問題，實質突破「憲法第九條」對戰爭的限制。

獨派不必見獵心喜

岸田為「宏池會」掌門人，該派源自60年代實現日本所得倍增的前首相池田勇人，繼承吉田茂路線，雖重視美日同盟，但偏向新自由主義，在自民黨內素來被視為穩健鴿派。岸田的發言異於過往的政治主張，是否為與表態角逐總裁的河野太郎拚場，而在言論上向黨內保守派示好的選舉操作，還需要聽其言觀其行。

日本政府向來以美國馬首是瞻，新首相將先觀察美中關係的發展，再決定日中關係的走向，對台政策的優先性又次於日中關係。拜登主政美國後續與中國激烈對抗，但無意衝突，美國不會放棄「一中政策」壓艙石，走入自民黨右派的設局，「被牽連」捲入不符美國戰略利益的衝突，此端倪可見諸拜登與習近平10日的電話會談。

美中對抗已成為日本國內政治競爭的選舉牌，但自民黨右派尾巴搖狗的政治想像難以左右美中博弈的戰略定力。何況岸田亦非右派意識形態掛帥，在安倍2012年再任首相後擔任近5年外務大臣，為能跟北京說上話的務實派，順利破冰釣魚台「國有化」後陷入低潮的日中關係。

在選戰中，日本右派或許道出心裡話，但日本政府仍不會輕舉妄動，未來不論岸田或河野主政日本，右派主張不必然化約成內閣政策或法案。日本關切台灣有事無疑著眼於自身的南面安全，台灣獨派切莫見獵心喜，將岸田等人所言視為日本未來「一中政策」的鬆動，亦或對台獨的贊聲。

日本若心繫台海和平穩定，自民黨右派不應在台灣問題上挑事，謀取個人選票利益，為兩岸對立添柴火，此將使岸信夫言下之「日本無法置身事外」的「台海有事」成為現實的麻煩，徒令日本在兩岸間失去必要的平衡，公親變事主。