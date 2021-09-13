回顧「中華民國」到「台灣」的發展，未來是「走向獨立」或「兩岸統一」，抑或者「獨立後的統一」，三者意義皆不一樣。

首先是「走向獨立」，按國際政治發展，中國大陸強烈要求必須承認一中原則，拜登政府的印太事務協調官坎貝爾也明確表態不支持「台灣獨立」。

其實，無論國際政治打壓，在全球化秩序運行，台灣有自己的民主制度與憲法，保障國家與人民權利。台灣的憲法是基於孫中山先生創立中華民國之遺教，於民國36年12月25日施行，當初適用於中華民國建國時，所繼承自清朝領土，以中國大陸為疆域核心；但經第二次國共內戰後，中華民國憲法所稱之「大陸地區」已經被中國共產黨佔領控制，現適用管轄範圍僅台灣、澎湖群島、福建的金門、馬祖與部分南海諸島，即「自由地區」。

另外，台灣第一次政黨交替時，李登輝向陳水扁提及中華民國憲法及國統綱領對台灣的重要性，有這兩根支柱，兩岸就可以在模糊地帶來往，成就現今兩岸經貿合作；如今兩岸政府或民間似乎沒有延續對話，台灣政治取向更一面傾向美國，限縮溝通空間，如果台灣可以和平獨立，改變過去中華民國歷史存在價值，倒也樂觀以待。

其次是「兩岸統一」，武統言論今非昔日，兩岸歷經823炮戰後，1979年停止炮擊，台灣海峽為停戰線，同年中國大陸在《告台灣同胞書》中提出兩岸應該立即「通商、通郵、通航」；1987年中華民國解嚴，立即開放台灣人民到中國大陸觀光及探親，從兩岸開放三通後，兩岸的人流、金流、貿易往來，更加密切，武統只是破壞兩岸之間人民的信賴。

又香港國安法的實施，輿論聽到一句話：「今日香港；明日台灣」。平心而論，香港是割讓回歸，而台灣是國共戰爭中華民國退守的根據地，本就有著不同歷史背景，1945年聯合國成立，中華民國就是五大常任理事國之一，故中華民國本就是不可抹滅的國家主體。

兩岸和平統一，唯有透過持續溝通，為歷史共業找到出口，兩岸領導人必須承擔，不應只是當權者歷史定位，而犧牲人民意向。

再者是「獨立後的統一」，這裡所稱的獨立與統一，或許是名稱上的獨立，大中華邦聯下的統一，從另一個觀點來看，在追求台灣正名的過程，似乎也是促進兩岸統一的進程。回顧1972年，中國大陸在人民大會堂裡就設立「台灣廳」，2018年，由此端看，中國大陸早已為實踐統一大業進行實質統戰工作。

「社會主義」與「資本主義」能不能並存，如果兩岸要統一，也許可以參考1707年英格蘭與蘇格蘭合併成立大不列顛王國的聯合法案，蘇格蘭人民仍保留宗教、貨幣、教育、司法等方面，蘇格蘭文化並沒有因為聯合法案的通過而沒落。

最後，盼政治家回歸政治是管理眾人之事，以創造人民福祉為根基，回顧歷史，中國與台灣，或說中國人民共和國與中華民國本是同根生、相煎何太急。

（作者為輔仁大學學士後法律學系）

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