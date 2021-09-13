美國加州法院於9月10日針對Epic遊戲公司控告蘋果（Apple）作出判決，要求蘋果不得強迫App業者使用應用商店進行支付，亦可使用第三方進行支付。這項判例將影響蘋果或谷歌以及遊戲開發商之利益，以及國家以法律介入並保護民眾與企業，免於科技公司的壟斷。

就在這項判決出台之前，美國亞利桑那州眾議院在今年3月也通過開放App業者可用其他支付系統收費的法案。此外，歐盟表示《數位市場法》（Digital Markets Act）通過後，將不許蘋果以隱私與安全為由限制競爭。8月時，美國民主黨與共和黨參議員聯手提出名為《應用程式市場開放法》（Open App Markets Act）的新法案，擬限制手機系統的收費限制，迫使蘋果開放第三方支付方式。南韓也修訂新法律，允許應用程式開發商提供其他支付系統，俄羅斯聯邦反壟斷局向蘋果發出反壟斷違法禁令，要求蘋果停止阻止第三方支付方式購買應用程式。

這些公司可說是21世紀的鴉片公司。這些科技公司聘用行銷與設計經理，將暗黑的操作心理學（顏色、字體、商標圖案）嵌入其數位產品，藉此提高使用者的使用頻率，並為廣告商帶來更佳的廣告獲利，最終為其平台帶來更多利潤，也被形容是數位時代的新殖民主義。

過去，主權國家在徵稅、發行貨幣、身分認證、基礎設施的維護與運作或監管資訊擁有專屬的權力。然而現在，確有部分原屬國家的權力落入科技公司手中。

這可能只是開始。全球許多國家正就反壟斷、數據隱私、線上激進言論、避稅與徵收數位稅、以及假訊息等問題，對於科技公司施加壓力。國家也希冀在數位主權的領域當中，能夠直接主導技術與大量數據之蒐集與分析，從而預測或影響行為與認知，或讓科技成為地緣政治的工具。

（實踐大學會計暨稅務學系副教授）

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